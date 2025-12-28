Un hombre mató a martillazos a su hermano en "un arrebato"

El 9 de febrero Miquel T.R., de 43 años, golpeó varias veces con un martillo en la cabeza a su hermano Jaume, de 54, en su casa de sa Pobla. La víctima fue trasladada en estado crítico al hospital de Son Espases, donde falleció días después. Tras ser detenido y puesto a disposición judicial, el homicida confesó que atacó a su hermano en «un arrebato», cuando se enteró de que le había quitado a su madre el dinero que tenía para hacer la compra. La investigación reveló la atmósfera irrespirable en la que vivía la familia a causa de la adicción a las drogas del fallecido.

El detenido regenta un taller justo enfrente del domicilio donde convivían su madre y su hermano. Entre sus conocidos era sabido que los dos hermanos tenían muy mala relación. Jaume, que tenía varios antecedentes por narcotráfico, era drogadicto y alcohólico. Su hermano le acusaba de aprovecharse de su madre anciana, y de quitarle dinero para sufragar sus adicciones.

El domingo 9 de febrero, según confesó el detenido en el juzgado, sufrió «un arrebato» cuando supo que su madre no había podido hacer la compra porque su hermano le había quitado el dinero, y que además el hombre había instalado en el domicilio a una mujer, también toxicómana.

Los dos hermanos mantuvieron una violenta discusión en la cocina de la casa familiar y Jaume le arrojó la tapa de una olla exprés. Entonces, Miquel cogió un martillo de un cajón donde guardaban herramientas y le propinó cuatro golpes en la cabeza a su hermano, que cayó al suelo malherido.

La víctima falleció tres días después en el hospital de Son Espases, mientras que su hermano fue detenido por la Guardia Civil e ingresó en prisión.

El 8 de agosto apareció el cadáver de un hombre rumano de 50 años en el interior de una casa de campo abandonada frecuentada por indigentes en Manacor. La investigación de la Policía Nacional permitió descubrir que la víctima había fallecido a consecuencia de varios golpes en la cabeza. Horas más tarde, era detenido el presunto autor, un moldavo de 47 años, que vivía allí.

Los investigadores descubrieron que los dos hombres eran alcohólicos y habían mantenido otras peleas anteriores. La tarde anterior estuvieron bebiendo juntos. Fue en esas circunstancias, al parecer con los dos ebrios, cuando se habría producido el crimen.

En octubre fue detenido en Palma un hombre de 43 años que convivió durante un mes con el cadáver de su madre, de 80 años después de que la Policía hallara indicios de que la anciana habría sido estrangulada.