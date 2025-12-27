Grave accidente
Una mujer en estado crítico tras caerle una farola en Sabadell
Gisela Macedo
Un matrimonio de personas mayores ha resultado herido este sábado al mediodía en el centro de Sabadell después de que una farola se desplomara sobre ellos cuando se encontraban una zona peatonal. La mujer se encuentra en estado crítico y el hombre presenta heridas leves.
Según han informado fuentes de Protección Civil, el aviso por el accidente se ha recibido a las 12:39 horas en un punto muy concurrido del centro.
Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han atendido a los heridos y los han trasladado al Hospital Parc Taulí de Sabadell. También han intervenido la Policía Municipal de Sabadell y los Bombers de la Generalitat.
El suceso se ha producido en el contexto del temporal de lluvias que afecta a Catalunya.
Suscríbete para seguir leyendo
- La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
- Urbanismo ilegal en Mallorca: “Hay una sensación de impunidad entre los propietarios de obras ilegales”
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- Encontronazo en el mercadillo navideño de sa Feixina: '¡Qué vergüenza, esta protesta es ridícula!
- Los padres escoltados de Alcúdia a Inca para dar a luz a su hijo: «Si no es por la Guardia Civil no hubiéramos llegado a tiempo al hospital»
- Cerca de 2.200 jóvenes de Mallorca se disputan las 260 plazas de la tercera edición del programa 'Joves a la neu'
- El alcalde de Manacor se despide de su amigo y músico Christian Völker tras su muerte: “Salut i força. Fatxes morts i puta Espanya de merda"
- Este es el bar de Palma que une variats, AC/DC, juegos de mesa y vida de barrio