Investigación
Muere una mujer mayor en su casa de Asturias y detienen a su hijo por abandono
El hombre agredió a los sanitarios que acudieron a la vivienda, situada en El Orrín
Un hombre ha sido detenido este jueves, día de Navidad, por la Guardia Civil después de que su madre, de edad avanzada, apareciese muerta en la vivienda en la que ambos residen. El fallecimiento ha sido por causas naturales, al rompérsele la arteria aorta a la mujer. Todo apunta a que llevaba varios días muerta.
La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia civil de Langreo continúa con la investigación. El detenido se encuentra en los calabozos de la Benemérita en el cuartel langreano y pasará este sábado a disposición judicial del Tribunal de Instancia de Infiesto (Asturias).
El hijo de la fallecida ha sido detenido como autor de un delito de abandono de las obligaciones familiares y por atentado a un agente de autoridad, al haber agredido a los sanitarios que acudieron al domicilio, situado en el barrio de El Orrín de Infiesto. Fue él mismo quien llamó al Centro de Salud de Infiesto, pidiendo ayuda para su madre.
Al parercer, a la vivienda acudió una médico y una enfermera, que comprobaron que la mujer estaba muerta desde hacía varios días. Al comentárselo al hijo, éste se puso muy violento y comenzó a dar gritos y golpes, encerrando a la médico en la habitación. La enfermera pudo escapar y avisar a la Guardia Civil. En el edificio donde se produjeron los hechos se presentaron varias patrullas de la Guardia Civil, cuyos agentes detuvieron al hijo.
Se recabó la presencia del médico forense y se dio inicio al protocolo establecido, comisionando inmediatamente al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo para a realizar la inspección técnico-ocular.
La mujer vivía en un completo estado de abandono, y además, el hijo no habría avisado a las autoridades del fallecimiento.
Varios vecinos de Infiesto indicaron que madre e hijo no son de la localidad, en la que llevaban viviendo relativamente poco tiempo. A la mujer no se la veía nunca, sí al hijo, que era más conocido.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- La justicia obliga por primera vez en Baleares a pagar las horas de ferry a un camionero
- Este es el bar de Palma que une variats, AC/DC, juegos de mesa y vida de barrio
- Urbanismo ilegal en Mallorca: “Hay una sensación de impunidad entre los propietarios de obras ilegales”
- El lado oculto del éxito turístico en Mallorca: los municipios con más hoteles y menos ingresos
- El alcalde de Manacor se despide de su amigo y músico Christian Völker tras su muerte: “Salut i força. Fatxes morts i puta Espanya de merda"
- Condenado un empresario alemán por no pagar los impuestos por la venta de una casa en Mallorca
- Una avería eléctrica deja sin suministro durante 17 horas a los vecinos de s'Aranjassa