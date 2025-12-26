La Policía Nacional detiene en La Palma a dos personas por trata de seres humanos y prostitución con coacciones

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de La Palma a dos personas como presuntas responsables de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otro de prostitución coactiva con ánimo de lucro. La operación policial permitió desmantelar un entramado que, presuntamente, controlaba y explotaba a mujeres jóvenes en distintos domicilios de la capital palmera.

La investigación se inició a finales del pasado mes de noviembre, cuando agentes de la Policía Nacional localizaron a dos mujeres extranjeras de 21 y 23 años en un evidente estado de nerviosismo y temor. Ambas manifestaron haber huido de un apartamento vacacional situado en el centro de Santa Cruz de La Palma, donde aseguraron que ellas y otras mujeres estaban siendo obligadas a ejercer la prostitución.

Tras recabar los primeros testimonios, los investigadores activaron un dispositivo que permitió confirmar la existencia de indicios claros de explotación sexual y control coercitivo sobre las víctimas.

Desmantelamiento del inmueble y detenciones

Poco después de la identificación de las dos jóvenes, los agentes desmantelaron una vivienda en la que, presuntamente, se ejercía la prostitución de manera forzada. Horas más tarde, se procedió a la detención de un hombre y una mujer, de 29 y 31 años, señalados como los responsables de la captación y explotación de las víctimas.

Ambos fueron arrestados como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y prostitución coactiva con ánimo de lucro. Tras su detención, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Un sistema basado en la deuda y el control

Según la investigación policial, los detenidos captaban a mujeres en el extranjero y organizaban su traslado hasta la isla de La Palma, llegando incluso a sufragar los billetes de avión. Este gasto generaba una deuda que las víctimas debían saldar una vez en España.

Al llegar a la isla, las mujeres eran privadas de su documentación personal y distribuidas en distintos domicilios donde se veían obligadas a ejercer la prostitución. Los presuntos autores controlaban estrictamente su vida cotidiana, permitiéndoles salir únicamente dos horas al día y exigiendo disponibilidad permanente, las 24 horas.

Además, los investigados se quedaban con el 50% de las ganancias obtenidas por las mujeres y utilizaban amenazas, como revelar a sus familias la actividad que realizaban en España, para mantenerlas sometidas.

Investigación abierta y llamada a la colaboración ciudadana

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta para esclarecer por completo los hechos y determinar si existen más víctimas o personas implicadas en la trama.

Desde el cuerpo policial se insiste en la importancia de la colaboración ciudadana para combatir la trata de personas. Cualquier persona que tenga indicios o sospechas puede aportar información de forma confidencial a través del teléfono 900 10 50 90 o del correo electrónico trata@policia.es, canales gestionados por especialistas de la Policía Nacional.