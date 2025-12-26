Galicia
Hallan los cuerpos sin vida de un padre y su hijo en su casa de A Coruña
El fuego en un sofá y la inhalación de gases derivada de esa combustión se perfila como la causa más probable del suceso
Redacción
Equipos de emergencias han localizado esta mañana los cuerpos sin vida de un padre, de 49 años, y su hijo de 21 en su casa de Mugardos, en A Coruña. El hallazgo se produjo tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el pasado 24 de diciembre.
Al acceder al inmueble, los agentes observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor. Los cuerpos fueron localizados en una de las habitaciones de la vivienda. El inmueble fue asegurado y se activó el correspondiente protocolo judicial, quedando el caso bajo investigación.
Las causas del incendio y de las muertes se encuentran pendientes de confirmación, a la espera de los informes técnicos y forenses correspondientes. No se descarta que el fallecimiento pudiera estar relacionado con la inhalación de gases derivados de la combustión, extremo que deberá ser determinado por la autopsia.
Hasta el lugar se trasladaron urgencias sanitarias del 061, bomberos Eume, Ges de Mugardos y Policía Local. Ante la naturaleza de los hechos también se personaron en el lugar de los hechos profesionales del Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia para prestar asistencia a familiares y allegados de las víctimas, que serían padre e hijo.
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- Este es el bar de Palma que une variats, AC/DC, juegos de mesa y vida de barrio
- El lado oculto del éxito turístico en Mallorca: los municipios con más hoteles y menos ingresos
- Condenado un empresario alemán por no pagar los impuestos por la venta de una casa en Mallorca
- Una avería eléctrica deja sin suministro durante 17 horas a los vecinos de s'Aranjassa
- El alcalde de Manacor se despide de su amigo y músico Christian Völker tras su muerte: “Salut i força. Fatxes morts i puta Espanya de merda"
- Baleares es la comunidad que más tardó en pagar a sus proveedores, con 46 días
- Esto es lo que cobran los alcaldes de Baleares