Detenido por el homicidio de un hombre en Toledo tras una reyerta en un bar
La Guardia Civil arresta al presunto autor de los hechos ocurridos el pasado domingo
EFE
La Guardia Civil ha detenido al supuesto autor del homicidio de un vecino de la localidad toledana de Cebolla, donde el domingo 21 hubo una reyerta entre varias personas en un bar y un hombre resultó herido con arma blanca y falleció durante su traslado al hospital.
Según ha informado la Guardia Civil este viernes, los agentes iniciaron las primeras investigaciones para esclarecer lo sucedido y constataron que esa madrugada del domingo 21 se había producido una pelea en un bar de Cebolla, donde estaba implicado el presunto autor de los hechos.
Tras la pelea, el presunto autor regresó de nuevo al bar con un arma blanca de grandes dimensiones y agredió en el cuello a su víctima, que falleció durante el traslado al hospital de Talavera de la Reina (Toledo).
Los agentes localizaron y detuvieron al presunto agresor, de 38 años y con antecedentes penales por hechos violentos.
La operación la ha llevado la Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo en coordinación con el Equipo Territorial de Policía Judicial de Talavera de la Reina y el Laboratorio de Criminalística y ha estado dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Talavera de la Reina.
- La Audiencia deniega la libertad de los 22 encarcelados por la operación Enroque-Bal
- Este es el bar de Palma que une variats, AC/DC, juegos de mesa y vida de barrio
- El lado oculto del éxito turístico en Mallorca: los municipios con más hoteles y menos ingresos
- Condenado un empresario alemán por no pagar los impuestos por la venta de una casa en Mallorca
- Una avería eléctrica deja sin suministro durante 17 horas a los vecinos de s'Aranjassa
- El alcalde de Manacor se despide de su amigo y músico Christian Völker tras su muerte: “Salut i força. Fatxes morts i puta Espanya de merda"
- Baleares es la comunidad que más tardó en pagar a sus proveedores, con 46 días
- Esto es lo que cobran los alcaldes de Baleares