Tenía 21 años
La Policía investiga la muerte de un joven en una residencia de estudiantes de Zaragoza
El joven ha aparecido muerto en el baño y, según fuentes policiales, no presentaba signos de violencia
A. T. B. / L. C. L.
La Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 21 años en la residencia de estudiantes Pignatelli de Zaragoza, propiedad de la DPZ.
Según han confirmado fuentes policiales, el cuerpo del joven ha sido encontrado este sábado por su propio padre, que ha subido a buscarle al retrasarse en la cita que tenían. Al entrar a la habitación, ha encontrado el cuerpo de su hijo en el baño, y no presentaba signos de violencia.
Según las primeras hipótesis, podría ser una muerte por causas naturales, pero la Policía Nacional Ahora, la va a iniciar una investigación para esclarecer las causas de la muerte de este joven residente en la residencia de estudiantes Pignatelli de solo 21 años.
El cuerpo ha sido trasladado este mediodía al Insitituto Anatómico Forense para practicársele la autopsia y dilucidar las causas de la muerte de este joven estudiante de 21 años.
El presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonoi Sánchez Quero, ha querido expresar su dolor y sus condolencias a la familia y a los allegados del joven usuario de la residencia de estudiantes Ramón de Pignatelli. Nada más conocer la noticia, el director del centro se ha puesto a disposición de la familia para todo que lo que puedan necesitar. Y la vicepresidenta de la DPZ y diputada delegada de la residencia, Teresa Ladrero, también ha acudido a las instalaciones al enterarse de lo sucedido.
