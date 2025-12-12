Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detenidos un padre y una madre por la muerte violenta de un bebé de seis meses en Ciudad Real

Efectivos policiales y sanitarios se han desplazado al lugar de los hechos, un piso ocupado del centro de la ciudad

Un coche de la Policía Nacional.

Un coche de la Policía Nacional. / EP

EP

Ciudad Real

La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un padre y una madre como presuntos autores de la muerte violenta de su hijo, un bebé de seis meses.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que ambos progenitores están detenidos tras detectar indicios por muerte violenta. El suceso se ha producido en una vivienda situada en la calle Toledo de la capital, un piso ocupado, según han indicado las mismas fuentes.

La investigación se centra en esclarecer la autoría de los hechos, después de que los primeros indicios apunten a una muerte violenta del bebé.

Los hechos han sido comunicados a la Policía Nacional en torno a las 10.30 horas, tras recibirse llamadas de terceras personas alertando de lo ocurrido en el interior del inmueble. Hasta el lugar se han desplazado efectivos policiales y sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar la vida del menor.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y el grado de participación de los progenitores.

