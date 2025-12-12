Investigación
Detenidos un padre y una madre por la muerte violenta de un bebé de seis meses en Ciudad Real
Efectivos policiales y sanitarios se han desplazado al lugar de los hechos, un piso ocupado del centro de la ciudad
EP
La Policía Nacional ha detenido en Ciudad Real a un padre y una madre como presuntos autores de la muerte violenta de su hijo, un bebé de seis meses.
Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que ambos progenitores están detenidos tras detectar indicios por muerte violenta. El suceso se ha producido en una vivienda situada en la calle Toledo de la capital, un piso ocupado, según han indicado las mismas fuentes.
La investigación se centra en esclarecer la autoría de los hechos, después de que los primeros indicios apunten a una muerte violenta del bebé.
Los hechos han sido comunicados a la Policía Nacional en torno a las 10.30 horas, tras recibirse llamadas de terceras personas alertando de lo ocurrido en el interior del inmueble. Hasta el lugar se han desplazado efectivos policiales y sanitarios, que no han podido hacer nada por salvar la vida del menor.
La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y el grado de participación de los progenitores.
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- El comandante general afirma que el Ejército español 'es el mejor del mundo
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- Arranca el derribo del antiguo bar Riu Dolç en Palma para levantar una finca de pisos de medio millón de euros
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- Un inquilino de Palma se queda sin renovación de contrato por no aceptar más subidas del alquiler: 'O pagas o te vas de aquí
- Una docena de detenidos en burdeles de Palma y Marratxí donde se explotaba sexualmente a mujeres chinas
- Multas mensuales contra el Ayuntamiento de Sóller por no reabrir un camino público que atraviesa una finca de los March