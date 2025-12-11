Investigación
Un muerto y un desaparecido en el naufragio de una neumática en Cádiz
Tres de los cuatro tripulantes de la embarcación cayeron al agua por un golpe de mar en la zona de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, y sólo uno de ellos alcanzó con vida la playa de La Barrosa
EFE
La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han recuperado en el mar el cadáver de un hombre y continúan la búsqueda de un desaparecido tras el naufragio de una embarcación neumática en la zona de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Los dos viajaban anoche, junto a otras dos personas, en una embarcación neumática de unos cinco metros de eslora en la zona de Sancti Petri, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo, cuando un golpe de mar provocó que tres de ellos cayeran al mar.
Sobre las 22:50 horas, una persona que presenció los hechos alertó de lo sucedido a los servicios de rescate.
Tanto la Guardia Civil como Salvamento Marítimo desplegaron por tierra, mar y aire un dispositivo en la búsqueda de los tres tripulantes que habían caído al mar.
Uno de los tres tripulantes fue localizado vivo en la cercana playa de La Barrosa. Y poco antes de las 11.30 de esta mañana, un helicóptero de Salvamento Marítimo avistó en el mar el cadáver de otro de los tripulantes.
Una embarcación del mismo servicio lo ha recuperado y trasladado a la estación de Puntales de Cádiz. Allí, tras el levantamiento judicial del cadáver, la Guardia Civil ha realizado su identificación y avisado a sus familiares.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han continuado la búsqueda del tripulante que sigue desaparecido.
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”
- Tartaletas de ensaladilla de pulpo: un aperitivo perfecto para esta Navidad
- Un inquilino de Palma se queda sin renovación de contrato por no aceptar más subidas del alquiler: 'O pagas o te vas de aquí
- Otra paciente denuncia haber sufrido abusos sexuales del médico detenido en Palma
- La iglesia dels Sagrats Cors de Palma estrena un espectáculo audiovisual inmersivo