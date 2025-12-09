TRÁFICO DE DROGAS
Detienen en Barajas a una falsa embarazada con más de dos kilos de cocaína pegados a un vientre de silicona
La joven llevaba trece paquetes de droga adheridos al abdomen bajo una prótesis que simulaba un avanzado estado de gestación
Héctor González
La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a una mujer que fingió estar embarazada para ocultar más de dos kilos de cocaína en un falso vientre de silicona. La joven, que viajaba en un vuelo internacional, fue sorprendida en un control rutinario y ha ingresado ya en prisión.
Los hechos se remontan al pasado 26 de noviembre, cuando la mujer aterrizó en Madrid procedente de un vuelo transatlántico. En el filtro de entrada, los agentes de la Policía Nacional se fijaron en ella y decidieron someterla a un control más exhaustivo después de que respondiera de forma “incoherente” a las preguntas sobre su viaje y su situación personal.
A simple vista, la pasajera aparentaba estar en un avanzado estado de gestación: tripa voluminosa, movimientos acompasados y actitud de falsa fragilidad. Sin embargo, su nerviosismo y las contradicciones en sus explicaciones terminaron por levantar todas las alarmas.
Un vientre de silicona y trece paquetes pegados al cuerpo
Ante la insistencia de los agentes y de forma voluntaria, la joven se retiró parte de la ropa y sacó de debajo una prótesis de silicona con forma de vientre de embarazada. El supuesto embarazo se desinfló en cuestión de segundos: bajo el falso vientre quedaron al descubierto varios fragmentos de plástico transparente que sujetaban trece paquetes pegados a su abdomen.
En total, mujer transportaba más de dos kilos de cocaína. La pasajera fue detenida en ese mismo momento y puesta a disposición judicial como presunta responsable de un delito de tráfico de estupefacientes. La investigación policial continúa abierta para determinar si se trata de un caso aislado o de una pieza más en una ruta estable de introducción de cocaína a través de correos humanos que simulan embarazos.
