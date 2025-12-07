Tres personas fallecidas y varias afectadas al ser arrastradas por el oleaje en Tenerife

Ya hay tres personas fallecidas y varias más que resultaron heridas después de que fueran arrastradas por el oleaje cuando se encontraban en una piscina natural de la zona de Los Gigantes, en el municipio de Santiago del Teide.

Además, se estima que puede haber un bañista más desaparecido. Una de las afectadas sufrió una parada cardiorrespiratoria y los profesionales sanitarios consiguieron reanimarla.

Esta persona ha sido trasladada en el helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc), donde ingresó en estado grave.

Todas las personas fallecidas hasta el momento son turistas. Entre ellos se halla un ciudadano italiano y otro eslovaco.

Los fallecidos son un hombre de 35 años y una mujer de 55, así como un varón del que no ha trascendido la edad. Los cadáveres fueron trasladados en un primer momento hasta el muelle del puerto deportivo de Los Gigantes.

Una mujer de 39 años sufrió un traumatismo moderado y fue trasladada en una ambulancia a Urgencias de Hospiten Sur, en Playa de las Américas. Otra bañista fue atendida en el lugar por personal sanitario que se desplazó a dicho enclave.

Recursos de emergencia

En el lugar se ha desplegado un amplio dispositivo de recursos de seguridad y emergencias para hacer frente al citado suceso, que se produjo en el litoral suroeste de Tenerife.

En la zona intervienen tres helicópteros, de forma concreta el Helimer de Salvamento Marítimo, el del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias y el medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Además, la sala operativa del 1-1-2 ha activado a varias ambulancias, así como a agentes de la Policía Local, Guardia Civil o el médico de Urgencias del centro de salud de la zona.

Según informa la agencia EFE, el primer medio en llegar a la zona fue el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, que rescató a una persona ilesa y recuperó a un varón fallecido.

Por medios acuáticos fueron sacados del mar los otros dos muertos, un segundo hombre y la víctima mortal femenina, así como una mujer afectada.

Varias personas que habían sido arrastradas por el oleaje salieron por sus medios.

Prealerta por fenómenos costeros

El episodio ocurre después de que días atrás el Gobierno de Canarias activara la prealerta por fenómenos costeros adversos y aconsejara a la población que no se acercara al litoral.

En la tarde de este domingo, la sala operativa del 1-1-2 recordó en redes sociales que la mencionada prealerta seguía vigente, debido al mal estado del mar en las costas abiertas al norte y al oeste.

Los hechos ocurrieron minutos después de las cuatro de la tarde en la zona conocida como la piscina natural de Isla Cangrejo (Crab Island).

Varias de las víctimas son ciudadanos extranjeros o turistas de mediana edad.

La tragedia de este domingo en la mencionada piscina natural es un ejemplo de la imprudencia de algunos bañistas y usuarios de estos espacios del litoral.

El acceso a dicho enclave de la costa de Santiago del Teide permanecía vallado y precintado desde hacía varios días, sobre todo a raíz del anuncio de prealerta por fenómenos costeros adversos del Gobierno de Canarias.

Sin embargo, policías locales y guardias civiles han tenido que acudir varias veces en las últimas jornadas a reponer los precintos e, incluso, a sacar a personas de Isla Cangrejo, ya que rompían las señalizaciones para poder bañarse, coger sol o sacarse fotos en dicho paraje.

La piscina natural de Isla Cangrejo tiene un largo historial de muertes y personas rescatadas en los últimos años.