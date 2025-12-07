En San Fernando
Herida por quemaduras una mujer en una deflagración de gas en Cádiz
La afectada por este suceso, que ha tenido lugar a las 17.28 horas de la tarde en Cádiz, ha sido lastimada en el brazo y pierna
EP
SEVILLA
Una mujer, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, ha resultado herida con quemaduras en brazo y pierna en una deflagración de gas este domingo en la localidad gaditana de San Fernando, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.
El suceso se ha producido sobre las 17,28 horas, cuando los vecinos han alertado del siniestro al centro de coordinación.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Policía Local y Nacional, Protección Civil y los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.
- Nabil Kasasni, encargado de una tienda de recambios: 'Las balizas V16 de calidad sí deben conectarse a la aplicación de la DGT, desconfiad de las baratas
- Maria Francisca Perelló, directora de la Fundación Rafa Nadal: 'Me emociona cuando veo que un niño con pocos recursos mejora gracias a nuestra ayuda
- Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: los vecinos replican a las patronales de comercio que es un parque público
- Plaga del cangrejo azul en Mallorca: Autorizan a capturarlo en todas las aguas insulares para combatir su proliferación
- Los policías alemanes que apalearon a un taxista en Mallorca evitarán la cárcel tras indemnizar a la víctima
- Las tiendas de antigüedades se extinguen en Palma: de nueve en una calle a solo tres en toda la ciudad
- Rata Market de Nadal en el Palacio de Congresos de Palma
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre