Ciudad Lineal
Una mujer fallece y dos niños de 3 años resultan heridos graves tras precipitarse desde un décimo piso en Madrid
Dos niños de 3 años resultan heridos graves y trasladados a distintos hospitales mientras la Policía Nacional investiga las circunstancias de la caída desde un décimo piso en la calle Ricardo Ortiz
Gloria Barrios
Madrid
SAMUR-Protección Civil ha confirmado este martes la muerte de una mujer que se ha precipitado desde un décimo piso en un edificio situado en la calle Ricardo Ortiz, en el distrito de Ciudad Lineal (Madrid).
En el mismo suceso, dos niños de 3 años han resultado heridos graves y han sido trasladados a diferentes hospitales de la capital para recibir atención especializada.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido, según la información facilitada por los servicios de emergencias. En el dispositivo han intervenido, además, efectivos de la Policía Municipal de Madrid y de los Bomberos de Madrid.
- Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
- El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
- El juez procesa a Salvador Llinàs por la estafa de más de 40 millones de euros de Autoclick
- Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado
- ‘Hackers’ prorrusos reivindican que han lanzado ciberataques contra webs del 'transporte público de Mallorca”
- Las seis nuevas titulaciones clave que implantará la UIB: Ciencias del Mar, doble grado de Matemáticas y Física, Arquitectura e Ingenierías
- Cuatro policías heridos al intervenir en una pelea familiar en Manacor
- El ayuntamiento de Palma aclara que los dos equipamientos municipales que se construirán junto a Gesa tendrán 'fachada y alturas