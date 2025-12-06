El abogado del abuelo del niño muerto en Almería denuncia el fracaso del sistema

El abogado del abuelo materno de Lucas, el niño de cuatro años hallado muerto en Garrucha (Almería), ha denunciado este sábado el "fracaso absoluto" de las instituciones públicas en la protección del menor, al asegurar que existían señales evidentes de maltrato y absentismo que fueron ignoradas por el centro escolar y las fuerzas de seguridad antes del crimen.

El letrado José Luis Martínez, que ejercerá la acusación particular en nombre del abuelo del pequeño, ha realizado estas declaraciones a EFE coincidiendo con el pase a disposición judicial de la madre del niño y su actual pareja sentimental, detenidos desde la noche del miércoles como presuntos autores de la muerte violenta.

"Aquí ha fracasado las instituciones públicas", ha sentenciado el letrado, quien ha criticado duramente la inacción del entorno educativo y social del menor. Según su versión, existen testimonios de vecinos que veían al niño acudir "solo todas las mañanas" al colegio para evitar ser agredido en casa y ha asegurado que el menor asistía a clase con lesiones visibles.

"En el centro educativo veían que el niño llevaba hematomas, que llevaba un brazo encabestrado por una fractura, y no hicieron nada", ha lamentado Martínez, cuestionando por qué no se activaron los protocolos de absentismo o de maltrato infantil ante tales evidencias.

Según el abogado, la madre y su pareja "nunca llevaron al niño al médico" para evitar que los facultativos detectaran las lesiones y activaran la alerta sanitaria.

Extiende también la crítica a la respuesta policial previa al desenlace fatal. El letrado ha revelado que la hermana de su cliente -tía abuela de la víctima- acudió tiempo atrás a un cuartel de la Guardia Civil mostrando una fotografía en su teléfono móvil donde se apreciaba que el niño tenía "un moratón y un derrame en la sien".

Sin embargo, según su relato, los agentes le indicaron que "tenía que haber una denuncia de la madre o un parte de lesiones" para poder actuar, algo imposible dado que los presuntos agresores evitaban el sistema sanitario.

El abuelo, que se personará en la causa el próximo martes una vez se levante el secreto de sumario, ha transmitido a su abogado una postura rotunda: "Vamos a sacar la verdad y, si mi hija ha sido la culpable, que lo pague". A pesar del dolor, Martín ha solicitado que "caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables, independientemente de su parentesco.