Investigación
Muere una niña de 13 años tras caer en un edificio abandonado en Tenerife
El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga las circunstancias del fallecimiento de la víctima, que estaba con otras tres menores
Una niña de 13 años falleció en la tarde de este jueves tras caer de una considerable altura en el edificio en obras que está abandonado en la zona de Añaza, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife.
El trágico suceso ocurrió a las 19:50 horas en unas circunstancias que ya investiga el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional.
En el momento en que ocurrieron los hechos, la víctima mortal, que era vecina del barrio de Añaza, se encontraba acompañada por otras tres menores.
Dichas adolescentes fueron quienes alertaron de lo que había pasado a los servicios de seguridad y emergencias.
Una de las hipótesis barajadas por las fuerzas de seguridad es que la niña pudo precipitarse desde, al menos, unas cinco plantas de altura.
Dicha caída se produjo en la zona interior de dicha estructura abandonada, que está ubicado en el litoral de los núcleos de Acorán y Añaza.
Hasta el citado enclave acudieron diversos recursos, como agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, integrantes de las patrullas de la Policía Nacional, ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de Tomé Cano.
Los primeros agentes de la Policía Local realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar a la víctima, pero no consiguieron resultados positivos.
A lo largo de varias décadas han sido numerosos los fallecimientos registrados en dicha obra abandonada, tanto de forma accidental como de manera voluntaria.
