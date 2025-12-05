Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Localizan sin vida a dos hermanos en una casa en Lugo

Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo.

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. / GUARDIA CIVIL

EP

Dos hermanos han sido localizados sin vida este viernes en su vivienda en el municipio lucense de Ribadeo (Lugo), concretamente en la zona de As Barreiras.

Según han informado fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma tras llevar varios días sin verlos. Por ello, todo apunta a que los dos varones llevaban varios días fallecidos.

Hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil a la espera de que la autopsia determine la causa de los fallecimientos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
  2. Detenido un médico por una agresión sexual a una paciente en una clínica de Palma
  3. La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre
  4. Estos son los centros comerciales y supermercados de Mallorca que abren el festivo del 6 de diciembre
  5. El Govern asciende con una jefatura a un ex alto cargo del PP que fue condenado por corrupción
  6. El juez procesa a Salvador Llinàs por la estafa de más de 40 millones de euros de Autoclick
  7. Un falso 'Ángel del Infierno' se va sin pagar 1.000 euros de un burdel de Palma y exige que le paguen 30.000 de multa
  8. Empiezan las obras para la construcción de 64 viviendas en Son Güells y una parte de ellas se venderán a precio tasado

El sorteo del Mundial de fútbol 2026, en imágenes

El sorteo del Mundial de fútbol 2026, en imágenes

El Govern aprueba el encaje legal que permite el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca

El Govern aprueba el encaje legal que permite el traslado de residuos de Ibiza y Formentera a Mallorca

La FIFA crea el 'Premio de la Paz' y se lo otorga a Donald Trump

La FIFA crea el 'Premio de la Paz' y se lo otorga a Donald Trump

Detienen a un ladrón por irrumpir a robar en dos comercios en Peguera

Detienen a un ladrón por irrumpir a robar en dos comercios en Peguera

Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: Afedeco y Pimeco acusan a los vecinos manipular imágenes y mentir sobre el mercado

Guerra abierta por el mercadillo navideño de sa Feixina: Afedeco y Pimeco acusan a los vecinos manipular imágenes y mentir sobre el mercado

La revelación de Virginia Torrecilla que desató la ovación en el Foro Deporte y Salud de SPORT: "Estoy limpia de cáncer"

La revelación de Virginia Torrecilla que desató la ovación en el Foro Deporte y Salud de SPORT: "Estoy limpia de cáncer"

“Alemania ha invadido Mallorca”: un humorista alemán desata la polémica durante su gira

“Alemania ha invadido Mallorca”: un humorista alemán desata la polémica durante su gira

Descubre aquí cuántos empleos crea el reciclaje en tu pueblo: Mallorca estrena su Calculadora Social

Descubre aquí cuántos empleos crea el reciclaje en tu pueblo: Mallorca estrena su Calculadora Social
Tracking Pixel Contents