La jueza abre juicio oral contra el único acusado de la muerte de Esther López en Valladolid en 2022

La jueza ha decidido este viernes la apertura de juicio oral contra Óscar S.M., el único investigado y ahora acusado por la muerte de la joven Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero del 2022 en Traspinedo (Valladolid).

La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Valladolid ha dispuesto en un auto la apertura de juicio oral por un delito de asesinato, subsidiariamente por homicidio; y por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y omisión de socorro.

En todos los casos contra Óscar S. M. "en concepto de autor y responsable directo de los hechos".

230.000 euros de fianza

En el auto, se fija en 230.000 euros la fianza para el único acusado, que sigue en libertad, y se plantea que "de no hacerlo procédase al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrir dicha suma, acreditándose en su caso su insolvencia".

Además se traslada toda la instrucción - escritos de calificación de las partes, la documentación de las diligencias no reproducibles, todos los informes periciales aportados por las partes, los informes del Médico Forense y los aportados por la Guardia Civil- a la Audiencia Provincial de Valladolid, que será la que fije la fecha del juicio oral, que se hará mediante jurado popular.

Las partes tienen ahora quince días para personarse ante la Audiencia Provincial y podrán pedir los testimonios que les interesen para su posterior utilización en el Juicio Oral.

Provisionalmente la Fiscalía ha solicitado 18 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía para Óscar S.M., las dos acusaciones particulares personadas -una en representación de la hermana de Esther López y otra de los padres- también califican los hechos como un delito de asesinato, mientras que la defensa de Óscar S.M. demanda el sobreseimiento.

El ministerio público considera que Esther López, la madrugada del 13 de enero de 2022, iba con Óscar S.M. en el coche de él y le dijo que no quería ir a dormir al domicilio de sus padres.

Óscar S.M. le ofreció dormir en la casa familiar de Traspinedo, lo que Esther López, que tenía entonces 35 años, aceptó y, una vez allí, surgió una discusión entre ambos por causas que se desconocen pero que provocaron que Esther se fuera andando del lugar.

El supuesto autor, conduciendo su vehículo Volkswagen T-ROC, la siguió y a una velocidad de unos 40 kilómetros por hora le alcanzó por la espalda, sostiene la Fiscalía, que considera que el atropello fue intencionado y con la intención de matar.

El atropello se produjo en las inmediaciones de la casa de Óscar, en la urbanización “El Romeral” de Traspinedo y, como consecuencia, la víctima sufrió diversas lesiones.

La acusación pública establece que ninguna de esas lesiones era mortal ni por si sola ni en su conjunto, que la mujer estaba viva tras el atropello y que si hubiera sido atendida habría sobrevivido.

Shock multifactorial

La causa de la muerte fue un shock multifactorial, considera la Fiscalía, que afirma que cuando el acusado comprobó su fallecimiento ocultó el cuerpo y sus pertenencias en el maletero de su vehículo y en cuanto le fue posible lo depositó en una cuneta, donde fue localizado el 5 de febrero de 2022.

El día 13 de enero del mismo año, sobre las 13 horas el supuesto autor procedió a lavar el vehículo y los días 1 de febrero de 2022 y 2 de abril de 2022 intentó realizar el borrado de todos los datos que los sistemas del vehículo que utilizaba pudieran guardar, lo que no consiguió en su totalidad, agrega.

La Fiscalía, en concepto de responsabilidad civil, solicita el pago de 100.000 euros para cada uno de los progenitores de Esther López y 80.000 euros para la hermana.