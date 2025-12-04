La Guardia Civil defiende su "esfuerzo brutal" para aumentar las detenciones por narcotráfico en Ibiza

La Guardia Civil defiende que ha realizado "un esfuerzo brutal" durante este año para aumentar las detenciones por narcotráfico en la isla, centrando sus esfuerzos especialmente en Sant Antoni y Playa d'en Bossa, los dos focos principales de venta de sustancias estupefacientes.

La última actualización del balance trimestral de criminalidad, que elabora el Ministerior del Interior a partir de datos aportados por la Guardia Civil, la Policía Nacional y los distintos cuerpos de Policía Local, arroja un crecimiento del 40% en las detenciones por narcotráfico en Ibiza durante los nueve primeros meses de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Estas detenciones han pasado de 237 a 337 en un año y el crecimiento ha sido llamativamente notable en Sant Antoni, donde prácticamente se han triplicado al elevarse de 46 a 121. "Hemos hecho un esfuerzo brutal este verano para aumentar las detenciones por narcotráfico. Y se ha notado. Estamos deteniendo mucha más gente por narcotráfico", explican fuentes de la Guardia Civil a Diario de Ibiza.

En este sentido, desde el cuerpo rechazan que ese incremento del 40% se deba a que haya aumentado el narcotráfico en la isla y lo achacan exclusivamente al esfuerzo extra que, según subrayan, han realizado este verano para combatir el tráfico de drogas. "Estamos muy contentos con el resultado de la temporada por el número de detenciones que se han llevado a cabo y las aprensiones que se han hecho", abundan las mismas fuentes.

Trabajo a fondo en Sant Antoni y Playa d'en Bossa

El único indicador que toma en consideración la Benemérita para dictaminar si existe un aumento del narcotráfico es el precio de la droga. Si el precio baja es porque el narcotráfico aumenta, estiman.

Los agentes tienen muy claro que Sant Antoni y Playa d'en Bossa son los dos lugares "donde más droga se vende y además abiertamente", razón por la que han "insistido mucho" en viglar ambas zonas, trabajs que han desembocado en la realización de "muchísimas detenciones". "Lo ideal sería erradir por completo la venta en los dos sitios", reconocen.

En este sentido, recuerdan los registros que realizaron el pasado verano en el edificio Tanit de Sant Antoni y que culminaron con la realización de 21 detenciones y con la aprehensión de un arsenal de drogas y un total de 400 teléfonos móviles robados a turistas durante sus vacaciones en el municipio.

En la Guardia Civil son plenamente conscientes del foco de delincuencia que pervive dentro del Tanit, pero recuerdan que cualquier orden de registro exige una presentación de argumentos a la autoridad judicial para conseguir luz verde y que ese trabajo a menudo es arduo. El alcalde de Sant Antoni, Marco Serra, expresó una idea similar tras la celebración de la última Junta Local de Seguridad.

En cuanto a un aumento de la delincuencia en Cala de Bou, conocido sarcásticamente por algunos vecinos del barrio como 'Cala de Bronx', desde la Guardia Civil reconocen que ha habido un repunte de robos en locales y vehículos, pero descartan un gran aumento de delitos y añaden que están trabajando para capturar a los responsables.