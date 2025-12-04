Investigación
Detenidos una mujer y su pareja por la muerte del hijo de ella, de 4 años, en Almería
El cadáver del pequeño fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha
EFE
Sevilla
Una mujer y su actual pareja han sido detenidos en Almería por la muerte del hijo de ella, un niño de 4 años, cuyo cadáver fue encontrado en la noche del miércoles en una playa del municipio almeriense de Garrucha, según han informado este jueves a EFE fuentes cercanas a las investigación.
Fuentes del Ayuntamiento de Garrucha han explicado de que, sobre las 22:30 horas, se recibió aviso sobre la desaparición de un menor y se activó una búsqueda por parte de Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.
Las fuentes próximas a la investigación han añadido que la madre del menor y su actual pareja son las dos personas detenidas.
- Una chica de quince años muere asfixiada al meter la cabeza entre las rejas de una ventana en su casa en Palma
- La menor asfixiada en una reja en Palma sacó la cabeza para ver si venía su madre
- Tarifa única para taxis en Mallorca: esto es lo que cuesta realmente ahora cada viaje
- Reforma de GESA: dos edificios soterrados, un aparcamiento de 700 plazas y la prolongación de la calle Joan Alcover
- La Aemet alerta de fuertes lluvias y granizo en el norte de Mallorca
- Estas son las tres mejores pizzas de Baleares
- La Guía Michelin elige dos platos de un restaurante de Mallorca entre los seis mejores de España
- Así será el nuevo edificio de Gesa: la recreación que muestra cómo cambiará la fachada marítima de Palma
El Govern sostiene que "la mayoría" de los 50 jabalíes muertos en Collserola son negativos en peste porcina
CaMBIOAT, un proyecto que busca mejorar la adherencia terapéutica en cáncer de mama en España
Un proyecto de Lilly