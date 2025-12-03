Asesinada una mujer de 45 años tras ser agredida con arma blanca por un hombre en Toledo

Una mujer de 39 años ha sido asesinada este miércoles en Torrijos (Toledo) tras haber sufrido una agresión con arma blanca por parte de un hombre de 45 años, que ha sido trasladado al Hospital de Toledo por diversas lesiones y que ya ha sido detenido.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que el suceso ha ocurrido a las 13:10 horas de este miércoles en una vivienda de la calle Cirio Montero, cuando la mujer ha recibido varias heridas de arma blanca en el abdomen, que le han causado la muerte.

El presunto agresor, un hombre de 45 años, ha sido trasladado en una UVI al Hospital Universitario de Toledo con diversas lesiones.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han informado a EFE de que este hombre ha sido detenido y que la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.