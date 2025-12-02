Detenidos dos hombres por una agresión sexual por sumisión química a una mujer en Málaga

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres como presuntos autores de una agresión sexual por sumisión química a una mujer en la localidad malagueña de Manilva.

La agresión se cometió el pasado 30 de septiembre, cuando la víctima denunció que se había despertado desnuda y seminconsciente en una playa de Sabinillas y que tenía evidentes signos de haber sido agredida sexualmente, según ha informado este martes la Guardia Civil.

De la investigación se desprende que los supuestos autores se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de la mujer debido a la sumisión química a la que había sido sometida.

Cuando la Guardia Civil llegó al lugar la mujer se encontraba bloqueada, en un gran estado de nerviosismo y ansiedad y, tras ser tranquilizada por los agentes, fue trasladada a un centro sanitario para ser asistida.

Tras la atención médica, la víctima interpuso la denuncia, que fue añadida a las numerosas gestiones y toma de declaraciones que ya habían realizado los investigadores.

Durante las pesquisas, los agentes constataron que no hubo consentimiento en la relación sexual por parte de la víctima y que "se encontraba en estado de vulnerabilidad por la sumisión química a la que había sido sometida".

Los agentes determinaron con toda la información recabada que la agresión sexual la habían cometido dos hombres y poco después se les identificó.

Con todas estas pruebas, los agentes, previa autorización de la autoridad judicial, realizaron sendos registros domiciliarios en la vivienda de los investigados, donde se halló la ropa que vestían cuando cometieron el hecho delictivo.

Por tal motivo, se procedió a la detención de estas dos personas por la supuesta comisión de un delito de agresión sexual y también se arrestaron a otras dos por el encubrimiento del hecho.

Los detenidos ya han sido puestos a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado medidas de protección para la víctima.

La investigación la ha realizado el Equipo Mujer Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, dirigida por la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Estepona (Málaga).