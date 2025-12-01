"Era como una segunda madre para mí": la confesión del hombre que asesinó a una cocinera con la técnica del mataleón

Alejandro I.T., que mató a Mari Carmen V. V. hace dos años y medio asfixiándole con la técnica del mataleón tras haberle apuñalado en el cuello, ha declarado que "sus actos fueron inadmisibles" y que va a intentar "reparar el daño y ayudar una familia desamparada". El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid.

Los hechos ocurrieron en Alcalá de Henares (Madrid) la noche del 2 de julio de 2023 en el domicilio de la víctima, de 53 años, que discutió con el acusado, de 25 años, por su alto consumo de alcohol y cocaína. Se conocieron años antes trabajando en un restaurante y ella le ayudaba con sus adicciones.

"Muerte casi inmediata"

Tal y como se ha expuesto ante el jurado, entre las 22:00 y 23:00 del 2 de julio de 2023, durante una fuerte discusión, Alejandro le pegó un puñetazo a Mari Carmen, partiéndole una costilla. Después de golpearle también en la cabeza, cogió un cuchillo de 34 centímetros y se lo clavó en la parte posterior del cuello, aunque la remató asfixiándola por detrás.

Ante las preguntas de la fiscalía, Alejandro ha declarado que no recuerda de haber golpeado y apuñalado a Mari Carmen, pero que "debió ser así porque estaban solos en el domicilio". Sí que recuerda haberla asfixiado.

Alcohol por toda la casa

El acusado ha declarado que se encontraba bajo el efecto del alcohol y la cocaína. Los agentes de la Policía Nacional que inspeccionaron la casa tras el asesinato, han relatado ante el jurado que había botellas de vino y whisky esparcidas por el salón y la cocina.

También, un amigo de Alejandro, que estuvo en el domicilio la tarde del crimen, ha descrito que "se escuchaba desde fuera que estaba muy borracho".

Integrarse en la sociedad

El acusado ha contado ante el jurado que sus problemas con el alcohol y las drogas comenzaron con 16 años, al no gestionar bien la muerte de su padre. Mari Carmen lo ayudó: "Era para mí una segunda madre, una amiga y un pilar fundamental. Ella tenía una meta para mí, que era que trabajase y no dependiera de una botella", ha explicado. También ha decladado que está "intentando reparar lo irreparable y ayudar a una familia ahora desamparada".

Su abogado, ha añadido que "Alejandro actuó de la mejor manera posible". Ha destacado su buen comportamiento en prisión y el tratamiento al que se sometió para dejar el alcohol y las drogas. "El Alejandro del 2023 poco tiene que ver con el de 2025. Es un chico que estudia, que hizo la selectividad y se matriculó en Derecho. Se convierte en el joven al que Mari Carmen aspiraba que se convirtiera".

Sin controversias

La Fiscalía, la acusación particular y la defensa del acusado están de acuerdo en los hechos y circustancias en los que se cometió el asesinato, no habiendo "controversias". Todas las partes contemplan los atenuantes de confesión, reparación del daño (con el pago de la responsabilidad civil al hijo de la víctima, 145.000 euros) y encontrarse bajo los efectos del alcohol y la cocaína.

Según ha podido saber este medio, la petición por parte de la fiscalía de 20 años de prisión se verá reducida al llegar las partes a un acuerdo.