Amigos de las dos chicas halladas muertas en Jaén dicen que sufrieron acoso escolar

Amigos y compañeros de las dos jóvenes de 15 y 16 años que aparecieron muertas la madrugada del sábado en un céntrico parque de Jaén han asegurado que las dos habrían sufrido acoso escolar recientemente, según los testimonios recogidos por EFE.

Varios amigos y compañeros de las fallecidas se han trasladado este domingo al tanatorio donde se vela los cuerpos de las dos chicas para mostrar su dolor e incomprensión ante este trágico suceso que ha conmocionado a la sociedad jiennense.

La Policía Nacional informó este sábado de que la muerte de las dos adolescentes se produjo por suicidio, pero no han querido confirmar si las dos jóvenes fueron víctimas de acoso escolarporque el caso está bajo secreto de sumario judicial y la investigación sigue abierta.

Este domingo un amigo de una de las fallecidas ha asegurado que una de las chicas "sufrió bullying (acoso escolar) en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello”, según ha declarado al diario El País.

Este joven, que también participó en las tareas de búsqueda de las dos adolescentes junto a familiares directos de las dos víctimas, hace extensible esta situación de acoso escolar hacia la otra adolescente que también se quitó la vida.

Las dos fallecidas, nacidas en Jaén, son de nacionalidad española y sus padres son de origen colombiano. El entierro de la chica de 16 años tendrá lugar este lunes, mientras que aún se desconoce la fecha del sepelio de la más joven.

Desde la Policía Nacional no se ha hecho valoración alguna de la investigación amparados en el secreto judicial del caso. Desde la Brigada Judicial de la Policía Nacional se indicó este sábado que en una primera inspección ocular no se aprecian signos de violencia externa y, aunque la investigación sigue abierta, parece ser que se descartaría la participación directa de terceras personas.

Mientras tanto, desde el Instituto San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban actualmente las dos fallecidas, se ha mostrado el dolor y tristeza “por la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro”.

El Ayuntamiento de Jaén ha decretado tres días de luto oficial (hasta el próximo martes ) y un minuto de silencio, que tendrá lugar este lunes a las 12 del medio día, una acción que también se repetirá a las puertas del instituto donde cursaban estudios las dos chicas

Estas dos muertes han conmocionado a la sociedad jienense, sobre todo después de que el pasado día 10 se produjo el fallecimiento de otro adolescente de 16 años que se quitó la vida con un disparo en su vivienda de la zona norte de la capital.

En octubre pasado se suicidó en Sevilla la joven Sandra Peña, de 14 años, que estudiaba en el colegio concertado Irlandesas de Loreto, un caso por el que la Fiscalía de Menores investiga por presunto acoso escolar a tres menores que eran compañeras de la víctima y al citado colegio.

Las personas con ideas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024 y, ante situaciones de emergencia, también pueden llamar al 112.