La fiesta en una villa de lujo de Ibiza que terminó en tragedia: reabierta la investigación por la muerte de Flor Bollini, la 'chamana de los empresarios'

Lo que empezó como una fiesta exclusiva en una mansión de Sant Antoni terminó convertido en una tragedia en Ibiza. La noche del 13 de octubre de 2024, una celebración privada organizada en la casa de un millonario sueco -anunciada por WhatsApp como una kitchen party que acabaría en una "fiesta de pijamas salvaje"- acabó con la muerte de María Florencia Bollini, argentina de 44 años conocida internacionalmente como 'la chamana de los empresarios', publica el Diario Las Provincias.

Según la invitación enviada a los asistentes, el ambiente prometía excesos: junto al texto aparecían emoticonos de pastillas, copas, nieve, caballos y dinero. Flor Bollini, famosa por sus rituales con sustancias psicodélicas y su trayectoria como fundadora de la plataforma de medicina psicodélica NANA Health, acudió sin imaginarse que aquella sería su última noche.

Una escena llena de interrogantes

Pasada la medianoche, el dueño de la casa y cuatro invitados alertaron a los servicios de emergencia. Cuando la Policía y los sanitarios llegaron a la villa, encontraron a Bollini ya fuera de la sauna, desnuda, con quemaduras en buena parte del cuerpo y tendida sobre una mesa junto a la piscina, cubierta con una manta y rodeada de velas. La posición del cadáver indicaba que había sido movido.

Los testigos aseguraron que llevaban horas consumiendo drogas y alcohol y que la mujer participaba en rituales de 'sapo bufo', que segrega un veneno blanco lechoso para disuadir a los depredadores que contiene 5-MeO-DMT, una de las sustancias más potentes del mundo. Sin embargo, el informe toxicológico preliminar no halló esa sustancia en su organismo, detectó únicamente trazas mínimas de alcohol y registró cantidades de MDMA, ketamina, anfetaminas y tusi muy por debajo de niveles mortales.

Pese a estas contradicciones, la muerte se consideró accidental en un primer momento.

Del éxito internacional al misterio en Ibiza

Bollini era una figura conocida en el ámbito de la medicina psicodélica. Tras abandonar la política argentina a los 25 años, dedicó más de una década a formarse en tradiciones espirituales de distintos países antes de fundar su consulta privada y convertirse en asesora de empresarios de alto nivel. En 2019 creó NANA Health, una plataforma pionera basada en la integración de psicoterapia, inteligencia artificial y sustancias legales como la ketamina. Su prestigio la llevó a colaborar con revistas y participar en conferencias y retiros espirituales en Estados Unidos y Europa, especialmente en Ibiza.

La causa se reabre

Más de un año después de su muerte, un abogado valenciano ha logrado que un juzgado de Ibiza reabra el caso. La familia sostiene que hay indicios suficientes para investigar un posible homicidio, doloso o imprudente. Entre las inconsistencias señalan que la llamada al 112 se produjo casi dos horas después del momento aproximado de la muerte, y a la falta de coherencia en las declaraciones de los asistentes.

Además, solicitan que se investigue a las cinco personas presentes en la villa aquella noche y a un matrimonio que supuestamente se habría quedado con pertenencias de la fallecida.

El anillo inteligente, pieza clave

Uno de los elementos que ha impulsado la reapertura del caso es el anillo inteligente que Flor Bollini llevaba puesto. Este tipo de dispositivos almacena datos biométricos como frecuencia cardíaca, temperatura o saturación de oxígeno, además de registrar la hora exacta de las últimas lecturas. La Policía considera que podría ayudar a reconstruir el momento y las condiciones en que se produjo la muerte.

La jueza instructora deberá ahora determinar si la información tecnológica, junto a las nuevas diligencias solicitadas, cambia el rumbo de un suceso que, casi un año después, sigue rodeado de sombras.