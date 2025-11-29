Fallece un hombre en Ibiza tras caerle un árbol encima
El Ayuntamiento de Sant Joan suspende el encendido de las luces de Navidad
César Navarro Adame
Luto en Ibiza. Jaume Manec, vecino de Sant Vicent de Sa Cala, ha fallecido este viernes en un trágico accidente mientras se encontraba en su finca, situada a apenas un kilómetro del Camp d'Aprenentatge de sa Cala. Según ha podido saber Diario de Ibiza, el hombre estaba talando un árbol y este le ha caído encima. El accidente ha tenido lugar a las 15.15 horas y la Policía Judicial de la Guardia Civil ha procedido al levantamiento del cadáver sobre las cinco de esta tarde.
El Ayuntamiento de Sant Joan ha decidido suspender el acto del encendido de la iluminación navideña, previsto a las 18 horas de este viernes, "como muestra de respeto tras conocerse el fallecimiento" de este vecino del municipio, tal y como ha informado en sus redes sociales. "El Consistorio desea trasladar públicamente su más sentido pésame a la familia y allegados, compartiendo el dolor por esta pérdida", señala en una nota el equipo de gobierno. Y añade: "Desde el Ayuntamiento se lamentan las molestias que esta cancelación pueda ocasionar y se agradece la comprensión de toda la ciudadanía en un momento tan sensible".
