El Inspector Jefe Francisco Ignacio González de Miguel, Jefe de la Sección Primera de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, ha explicado que en octubre tuvo lugar la detencion de 14 personas por tráfico de drogas.

Ocultaban la droga en piezas amortiguadores de coches, juguetes, rascadores de gato o cajas de bombones para enviarla a través de empresas de paquetería a Venezuela, Chile o Australia, donde las sustancias multiplicaban su precio.

Armados para defenderse

En el registro de varios domicilios, ubicados en la Comunidad de Madrid (Parla, Coslada y Collado Medio) y Castellón (Peñíscola), se incautaron 14 kilos de estupefacientes: cocaina y drogas de diseño como tusi o MDMA. Uno de los inmuebles, ubicado en la localidad madrileña de Collado Medio, se trataba de una finca utilizada como almacén principal de la droga y el material para manipularla.

La Policía Nacional también encontró 7 armas de airsoft y 4 armas blancas, entre ellas machetes de grandes dimensiones, usadas para defenderse de otras organizaciones y mostrar estatus. También se intervinieron 11.000 euros en efectivo, 18 móviles y artículos de lujo.

Investigación

La investigación comenzó en agosto de 2024, cuando la Policía Nacional interceptó un paquete con destino a Venezuela que contenía MDMA (460 pastillas y MDMA en roca) oculto dentro de una piscina hinchable. La operación se llevó a cabo después de que en la aduana venezolana se detectara un paquete enviado por una empresa logística de características similares, también con droga, lo que llevó a alertar a la Policía española.

Conforme avanzaron las pesquisas, se descubrío una organización criminal que operaba desde 2023 y cuya actividad principal era la elaboración, adulteración y distribución de droga a nivel internacional. A través de empresas de paquetería enviaban las sustancias ocultas en todo tipo de objetos. Tenían preparados dos paquetes con destino a Chile y Australia.

Red criminal internacional

Los detenidos son de nacionalidad venezolana, colombiana y española y tienen entre 18 y 30 años. Según ha podido saber este medio, uno de los cabecillas de la organización dirigía las actividades desde la prisión de Soto del Real, ya que permanecía a la espera de extradición por un delito de tráfico de drogas.

La operación sigue abierta y no se descartan más detenciones. También se investiga si los objetos de valor como joyas, bolsos o gafas de lujo fueran parte de un delito de blanqueo de capitales, tal y como ha podido saber este medio. De los 14 detenidos, 4 se encuentras en prisión.