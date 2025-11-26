En Campillos
Hallan el cadáver de una mujer con signos de violencia en una vivienda de Málaga
La expareja de la víctima se ha presentado este miércoles en un cuartel de Jaén para informar de que había matado a la joven
El cuerpo de una mujer de 24 años ha sido hallado este miércoles con signos de violencia en la vivienda en la que vivía en el municipio malagueño de Campillos. Según fuentes cercanas al caso, la Guardia Civil ha localizado el cadáver tras recibir la llamada de unos compañeros del cuartel de Martos (Jaén) en la que informaban de que un hombre se había presentado en las dependencias asegurando que horas antes había matado a su expareja en el municipio malagueño.
Una dotación se ha trasladado hasta la dirección que ha facilitado el autor confeso y han confirmado la presencia del cadáver de la mujer, identificada como una española de 24 años. El presunto autor del crimen ha sido detenido.
El hallazgo se produce apenas tres días después del asesinato de una mujer en Rincón de la Victoria presuntamente a manos de su exparido y del hallazgo el pasado lunes del cadáver de un vecino de Yunquera con un profundo corte en el cuello. Este pasado martes, cuatro miembros de una familia fueron hallados sin vida en su vivienda de Torrox por un escape de gas.
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases
- Pisoteadas extensiones de plantas de la plaza España durante el multitudinario encendido de luces de Navidad
- La Aemet activa la alerta naranja en Mallorca por olas de hasta 10 metros y avisa de la llegada de nieve
- El propietario de una villa turística ilegal de la red de Paco Garrido: “Yo no sé lo que hace ese señor, mi casa tiene licencia”
- El PSOE de Palma denuncia que el mercado navideño de sa Feixina 'es una falta de respeto a los vecinos y artesanos locales
- ¿Cuándo podría llegar la nieve a Mallorca? Esto es lo que dice la Aemet
- Juzgan a cuatro turistas por violar a un amigo con una botella en Mallorca y grabar la escena
- Piden demoler un edificio del Coll d’en Rabassa que estaba protegido para construir viviendas