En Yunquera
Hallan el cadáver de un hombre en Málaga e investigan si se trata de una muerte violenta
Se está a la espera de que se realice la autopsia al cadáver para concretar lo sucedido
EP
MÁLAGA
El cuerpo sin vida de un hombre ha sido hallado este lunes en la localidad malagueña de Yunquera y se investiga si podría tratarse de una muerte violenta.
Así lo han confirmado desde la Guardia Civil, cuerpo que está a la espera de que se realice la autopsia al cadáver para concretar lo sucedido.
En principio, según estas fuentes, aunque habrá que esperar al resultado de la autopsia por parte del forense, al parecer puede tratarse de una muerte violenta.
- Pedro y Katty traspasan el bar La Última Parada: «Inventamos el bocadillo trifásico en Mallorca, nos ofrecemos a enseñar todo lo que sabemos»
- El Gobierno quiere multiplicar el número de turistas en Mallorca
- Juristas de Mallorca opinan sobre la condena al fiscal general: 'Nos ha sorprendido
- La Vieja del Visillo': abre en Palma un bar restaurante donde divertirse y sentirse como en casa de la abuela
- La crisis habitacional dispara en Mallorca la figura del heredero okupa
- El encendido de las luces de Navidad desborda Palma
- Dos detenidos por un violento atraco a plena luz del día en la plaza de España de Palma
- El caso de Eduardo Galindo, el mallorquín que dejó un puesto fijo en Amazon para estudiar en un campus sin profesores ni clases