Investigación
La Policía investiga la muerte violenta de una mujer en su casa de Cádiz
El cuerpo de la víctima, de 70 años, fue hallado en una vivienda de El Puerto de Santa María y los agentes investigan las circunstancias de la muerte, tras descartar que se trate de un caso de violencia machista
EFE
Cádiz
La Policía Nacional investiga la muerte de una mujer unos 70 años, cuyo cadáver, con signos de violencia, fue hallado este domingo en su casa de Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz), según han informado fuentes policiales.
La Policía descarta en principio que se trate de un caso de violencia machista y espera al informe forense para determinar las circunstancias de su muerte.
Según ha avanzado Diario de Cádiz la mujer, divorciada desde hace años, vivía todo el año en el chalet de la zona de Valdelagrana en el que ha sido hallada muerta.
