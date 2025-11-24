La mujer asesinada en Málaga fue atacada con un arma blanca

La mujer de 60 años asesinada en Rincón de la Victoria presuntamente a manos de su expareja fue agredida con un arma blanca. Así lo ha manifestado este lunes el subdelegado del Gobierno, Javier Salas, quien ha condenado el crimen de María Victoria ante los medios durante la Jornada sobre Buenas Prácticas en Salud Mental que se ha celebrado esta mañana en el Museo de Málaga. Salas ha añadido que la investigación de la Guardia Civil apunta a un nuevo asesinato de violencia machista, aunque este extremo deberá ser confirmado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El representante del Gobierno en la provincia ha insistido en la importancia de "estar todos unidos" para luchar contra los "argumentos negacionistas" de la violencia machista, una violencia que considera “estructural” y que "no se debe permitir en una sociedad avanzada y libre". "Tenemos que luchar todos y todas desde la educación, desde la familia, desde la sanidad, desde la política de las administraciones contra esos argumentos negacionistas porque son los que amparan este tipo de violencia y son los que hace que siga perviviendo", ha abundado.

Llamadas al 112

Los hechos se conocieron sobre las 10.20 horas del sábado, cuando vecinos de la zona de Cotomar alertaron al 112 de una pelea de una pareja en una vivienda. Hasta allí se trasladaron agentes de la Guardia Civily de la Policía Local, que al intentar entrar a la fuerza en el inmueble hasta que el presunto agresor les abrió voluntariamente y encontraron el cadáver de la víctima con signos de violencia. Los agentes del instituto armado detuvieron al hombre inmediatamente.

Concentración y minuto de silencio por el asesinato de una mujer de 60 años a manos de su ex pareja en Rincón de la Victoria / Gregorio Marrero / LMA

El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, que asistió ayer a la concentración celebrada a las puertas del Ayuntamiento en memoria de la víctima, explicó que María Victoria no estaba registrada en el Sistema Viogén y que no había presentado denuncias previas hacia su expareja. "Era una mujer muy buena, su relación no era mala; ella seguía atendiendo a su exmarido porque estaba en una depresión, y le atendía, seguía visitándolo y apoyándolo en su casa".

La Guardia Civil ha informado este lunes que el arrestado ya ha pasado a disposición judicial.