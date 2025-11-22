Crimen machista
Detenido un hombre por asesinar a su expareja de 60 años en Rincón de la Victoria (Málaga)
El cuerpo de la mujer fue encontrado con signos de violencia y el arrestado presenta autolesiones
No se registran denuncias previas por violencia de género
Laura Rubio
Un hombre ha sido detenido por su presunta relación con la muerte violenta este sábado de su expareja, una mujer de 60 años, en Rincón de la Victoria (Málaga).
Los hechos han sucedido en la mañana de este sábado en la zona de Cotomar de dicha localidad, donde los vecinos han alertaron al 112 de una pelea de pareja. El servicio de emergencias dio aviso a la Guardia Civil, y se informó al Instituto Andaluz de la Mujer.
Efectivos de la Policía Local han encontrado el cuerpo de la mujer con signos de violencia y han detenido a la expareja, quien presenta autolesiones.
Según las fuentes, la principal línea de investigación es violencia machista y no constan denuncias previas.
Quinta víctima del año en Málaga
En el caso de confirmarse como crimen machista, sería la quinta víctima mortal por violencia de género en la provincia de Málaga este año.
El pasado mes se registraron dos casos, ambos en Marbella, en los que dos mujeres fueron asesinadas. Una de ellas, de 83 años, a manos de su pareja, de 84; y a principios de octubre, otra mujer fue asesinada por su expareja, detrás de su lugar de trabajo.
En julio se registró el asesinato de una mujer en su vivienda de Fuengirola, donde se halló su cuerpo y el de su expareja, quien se suicidó después de acabar con la vida de la víctima con un martillo.
En febrero tuvo lugar el primer caso del año, se trataba de Lina, de 48 años, asesinada por su pareja en presencia de sus tres hijos antes de prender fuego a su vivienda de Benalmádena.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
