La menor que mató a su cuñada de una puñalada en Asturias ingresará en un centro de menores

La joven de 17 años que mató a su cuñada, de 20, de una certera puñalada en el vientre en el concejo de Candamo, en Asturias, ingresará de inmediato en el centro de menores de Sograndia tras la medida cautelar solicitada por la Fiscalía de Menores del Principado de Asturias y aceptada por el Juzgado de menores. Será así su siguiente destino tras haber pasado, primero, por los calabozos de la Guardia Civil y, después, al sufrir un estado de alteración importante, por la unidad psiquiátrica del Hospital San Agustín de Avilés.

Tal y como ha informado el Ministerio Fiscal, "la sección de menores de la fiscalía de Asturias ha solicitado al juzgado de menores el ingreso cautelar en el módulo terapéutico del centro de Sograndio de la menor detenida por la muerte de su cuñada en Candamo este fin de semana". Admeás, ha explicado que, "al tratarse de una menor de edad, la instrucción de la causa se llevará a cabo por la fiscalía". El juzgado, "conforme al criterio" de la acusación pública, acordó el ingreso en el citado centro de menores situado en la parroquia ovetense de Sograndio.

Conmoción por un hecho inexplicable

Mientras tanto, la familia de Natalia, la joven fallecida por la puñalada, sigue conmocionada tras el crimen ocurrido este sábado en Aces, en Candamo. Su hermano Luis, pareja de la menor ahora enviada al centro de Sograndio, relató desolado a las puertas del tanatorio cómo la situación estalló sin previo aviso. “Nunca imaginé que pudiese hacer algo así”, dijo, aun con una venda en la rodilla por los golpes recibidos durante el episodio.

Según explicó, la discusión comenzó por “unas galletas y un redbull”. La menor, de 17 años, se volvió agresiva y golpeó a varios miembros de la familia. “Entre los cuatro no podíamos con ella”, señaló Luis, quien detalló que, mientras intentaban pedir ayuda al 112, la joven atacó a Natalia con una navaja, asestándole una puñalada en el vientre que resultó fulminante.

La autopsia realizada este domingo confirmó que la agresión con el arma blanca le afectó gravemente a las arterias abdominales, causándole una hemorragia mortal. Los sanitarios no lograron reanimarla y fue declarada fallecida a las cinco de la tarde.

El traslado del cuerpo al tanatorio de Grullos reunió a varios familiares. La joven será enterrada este lunes en la capital de Candamo tras un funeral en su recuerdo. Los allegados la recuerdan como “un pedazo de pan”, una chica tranquila que nunca había dado problemas. La conmoción en su familia y en el entorno de las localidades de Aces y Grullos es muy grande.

Tras el ataque, la agresora huyó, no sin antes pinchar ruedas de varios vehículos familiares y rayar otro coche. Arrojó la navaja al tejado de una casa cercana y fue localizada por la Guardia Civil cerca de la estación, aparentemente con intención de marcharse en tren. Fue detenida sin mostrar signos de alteración inicial y trasladada a los calabozos de Piedras Blancas, donde posteriormente presentó un cuadro de agitación que obligó a su hospitalización, antes de que hoy el juzgado la enviase de forma cautelar al centro de menores de Sograndio.