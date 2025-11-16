La Audiencia Provincial de Palma absuelve a un hotel de cinco estrellas de indemnizar a una mujer que se cayó en su piscina

La Audiencia Provincial de Palma ha confirmado la sentencia que exonera de responsabilidad a un hotel de cinco estrellas de Ibiza en un caso de caída de una clienta en la zona de la piscina.

La mujer reclamaba 4.290 euros por los daños sufridos tras resbalar en el suelo mojado del complejo hotelero, pero los jueces concluyen que no se probó negligencia alguna por parte del establecimiento.

El suceso ocurrió el 25 de agosto de 2023 en el área de la piscina principal de un resort de Sant Josep, cuando la demandante resbaló mientras llevaba en brazos a su sobrina de dos años, golpeándose el codo izquierdo.

La caída le provocó una herida profunda que requirió atención del socorrista y posterior asistencia médica en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario.

La afectada denunció que el suelo «estaba lleno de agua y carecía de señalización». Alegó también que el pavimento «no era antideslizante» y que las deficiencias en el mantenimiento del área provocaron el accidente. Por ello, reclamó una indemnización por lesiones, secuelas y gastos médicos.

Recurso de apelación

Tras perder ante el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Ibiza, la mujer recurrió la decisión, alegando que el juez no valoró correctamente las pruebas ni un vídeo aportado sobre el estado del suelo.

La Audiencia admitió el visionado del vídeo, pero el tribunal señaló que no se podía acreditar que correspondiera al día del accidente ni que mostrara una situación distinta a la habitual en una piscina.

En su fallo, el magistrado destaca que «un suelo mojado en el perímetro de una piscina es consustancial a ella y notoriamente conocido por sus usuarios» y que la clienta debía extremar la precaución, más aún «al portar en brazos a una niña de dos años».