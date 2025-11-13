Cae el falso huésped de los hoteles: detenido un ladrón por una ola de robos en Baleares y Madrid

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional acusado de robar en, al menos, 15 habitaciones de hoteles en Madrid y las Islas Baleares, siempre con el mismo 'modus operandi': se hacía pasar por un cliente con problemas en la llave de la habitación y la caja fuerte para conseguir que los empleados le facilitasen el acceso a las mismas.

El sospechoso fingía que no le funcionaba la llave de entrada a la habitación y que había bloqueado la contraseña de la caja fuerte. De este modo, lograba que el personal del hotel le facilitase el acceso tanto al cuarto como al interior de la caja, de donde se apoderaba de dinero en efectivo, documentación y objetos de valor.

La última detención se produjo el pasado 10 de octubre, tras cometer un robo con fuerza en un establecimiento hotelero de Chamartín. Dos días antes ya había sido detenido por otro suceso similar en otro hotel de Chamberí, en el que ya había robado en mayo. Durante la investigación, los agentes le vincularon a ochos robos más en Ibiza, cuatro en Palma de Mallorca y otro en Bilbao, apuntalando el perfil de un delincuente itinerante.

La ruta delictiva comenzó en agosto en Baleares. Valiéndose de una moto de alquiler, el detenido sustrajo dinero y objetos de lujo valorados en más de 38.000 euros en seis hoteles distintos de Ibiza. Pocos días después, dio otros cuatro golpes más en Palma, perfeccionando el engaño al presentarse en recepción como si fuera el cliente legítimo, aportando su apellido y número de habitación para acceder a los cuartos y a las cajas fuertes, de las que se llevó efectos y efectivo por unos 60.000 euros.

Al margen de los 15 robos con fuerza que se le imputan en hoteles de Madrid, Ibiza y Palma de Mallorca, al arrestado se le atribuye también un delito de falsedad documental. Además, constaba sobre él una reclamación judicial de Bilbao por un delito de robo con violencia. Tras pasar a disposición judicial, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional.