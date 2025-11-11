Gabinete de crisis y un amplio despliegue para buscar a los narcos que tirotearon a la Policía en Sevilla

La localidad sevillana de Isla Mayor vive días intensos. Los narcos que tirotearon a los agentes del GRECO de la Policía Nacional el pasado sábado continúan en paradero desconocido y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado prosiguen con el despliegue de un amplio dispositivo para encontrarlos. "Es el mayor de la historia en este pueblo", apuntan fuentes conocedoras de la lucha contra el narco en la localidad sevillana.

No es la primera operación que los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional realizan en este lugar. Cada cierto tiempo se suelen producir dispositivos "brutales" en busca de la droga que llega navegando a través del Guadalquivir, pero este ha superado a todos los demás: un policía se encuentra ingresado en la UCI tras recibir disparos en el abdomen y la pierna, otro tiene dos costillas rotas por el impacto del proyectil y un tercero se rompió el tríceps. Los narcotraficantes usaron armas de guerra.

La sensación en el pueblo es de relativa "tranquilidad". Vecinos consultados por este periódico señalan que los agentes se despliegan hasta la noche, pero es ajeno a los trabajadores. "Aquí nos levantamos mañana a las cinco otra vez y se nos olvida", refiere uno de los consultados. Sin embargo, siempre queda el nerviosismo de no saber en qué punto se encuentra la investigación; hasta cuándo durará este operativo; quién o quiénes están detrás de esto; en qué punto de la geografía española se encuentran. El vuelo de los drones y las salidas y entradas de coches "agobia" a los isleños, según fuentes consultadas por este periódico.

Este martes habrá reunión de un gabinete de crisis en Isla Mayor. A partir de las 10 y media de la mañana, el alcalde de la localidad, Juan Molero, el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, aunque sin miembros de la Guardia Civil y Policía Nacional, se verán las caras para valorar lo ocurrido a petición del regidor.

Las noticias salen a cuentagotas. El despliegue policial continúa intacto desde el pasado sábado. Es el mismo que se diseñó tras el tiroteo entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los narcotraficantes. Hay agentes desplegados de todo el territorio nacional: en el operativo han estado presentes en estos días miembros del GEO, el GOES y el GRECO.

"Desde el cierre del Guadarranque, esta zona del Guadalquivir pasó a ser muy cómoda para los narcotraficantes", lamenta una fuente que lleva años luchando contra el narcotráfico en el lugar.

4,5 toneladas de hachís incautadas

Las distintas batidas realizadas han terminado con la incautación de cuatro toneladas y media de hachís. La mayor parte de ellas fue localizada este lunes: 3.800 kilogramos estaban guardados en una de las naves que los agentes intervinieron. Había sido transportada en una narcolancha. Los otros 700 kilos fueron intervenidos por los agentes a la par que dos vehículos en la primera nave registrada.

Los trabajos de búsqueda continuarán hasta encontrar a los autores de los disparos. Este lunes se realizaron trabajos hasta la caída de la noche, cuando el pueblo pasó a estar en relativa calma, según un vecino.

Cabe recordar que este periódico ha podido hablar en exclusiva con uno de los cinco agentes que participaron en el tiroteo. "Nos gritaban: 'Por ahí van los perros. ¡Mátalos, mátalos!", explicó el policía a El Correo de Andalucía. Se mostró tajante: "Iban a matarnos".