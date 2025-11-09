Detenida una mujer en Alicante por echar líquido irritante en los ojos a su hijo de dos años durante meses

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a una mujer argelina de 27 años acusada de causar lesiones oculares graves a un hijo de 2 años, a quien presuntamente le estuvo echando un líquido irritante desconocido en los ojos durante meses. La arrestada tiene una hija de 7 años que es invidente y ya llegó de Argelia con similares problemas a los que padece su hermano de dos años, que ha estado hospitalizado en Alicante desde el pasado agosto hasta hace solo unos días. Desde la separación de la madre por orden judicial, el pequeño mejoró sensiblemente de las lesiones en los ojos y ahora se encuentra con una familia de acogida tras haber recibido el alta hospitalaria.

Aunque no está diagnosticada su patología, la investigación realizada por el Grupo de Menores de la UFAM de la Policía Nacional de Alicante baraja, de acuerdo a los informes médicos del Hospital General Doctor Balmis, que la mujer puede padecer un trastorno facticio por poderes o síndrome de Munchausen, una patología mental y forma de maltrato infantil en la que se inventan síntomas falsos para que parezca que el niño está enfermo o causan una lesión a una persona a su cargo, generalmente un niño. Normalmente es el progenitor o cuidador quien provoca, simula o exagera enfermedades de niños o personas vulnerables para obtener atención, compasión o reconocimiento médico.

Menor tutelado

El menor de dos años está bajo la tutela de la Administración y por el momento no se ha adoptado medida cautelar respecto a la otra hija. No obstante, la Policía Nacional sospecha que las lesiones de la hija de 7 años, que son similares a las de su hermano, también podrían haber sido intencionadas, ya que llegó de Argelia a Alicante con el problema de visión. Por ahora no se han encontrado pruebas que permitan acreditar que las lesiones de la hija mayor fueron causadas por la madre y la Policía sigue investigando.

Según se recoge en la investigación policial, la mujer llegó a Alicante el 24 de febrero de 2020 con la hija que ahora tiene 7 años. Contaba entonces con la misma edad que el hermano hospitalizado en Alicante y ya tenía problemas de invidencia, por lo que comenzó a recibir asistencia médica en la clínica oftalmológica Vissum. Dos informes médicos de Argelia recogían que presentaba lesiones oculares permanentes y la madre estuvo llevando a la hija a Vissum hasta noviembre de 2021.

Durante su estancia en Alicante, la mujer tuvo un segundo hijo con otra pareja, un compatriota de 44 años que vive en España desde hace más de dos décadas, y en julio de 2023, la madre se presentó en una comisaría de Alicante y dijo que quería entregar a sus dos hijos. La mujer alegó que se había separado de su segundo marido, que residía en un coche, y ella no podía hacerse cargo de los menores. La Policía tomó declaración al hombre y aseguró a los agentes que «ella no está bien psicológicamente» y le estaba coaccionando con entregar a los niño si no regresaba con ella. La pareja fue detenida por un delito de abandono de menores y la Administración asumió temporalmente la tutela de los dos hermanos, que estuvieron ingresados en el Hogar Provincial hasta que la madre, que luego alegó que fue un malentendido, pudo recuperar la custodia.

Sin embargo, a partir de enero de este año el pequeño ha sido ingresado en múltiples ocasiones en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante para ser tratado de una queratoconjuntivitis que presentaba. Desde mediados de agosto ha estado hospitalizado y un dato revelador que llamó la atención del personal sanitario es que cuando estaba la madre y le tenían que poner medicación en los ojos el pequeño se ponía muy nervioso, pero cuando no estaba la progenitora se mostraba tranquilo y confiado.

Los especialistas médicos del centro, después de todos estos ingresos y estudiar el caso, descartaron una patología como origen de las lesiones y concluyeron que fueron provocadas por la acción humana, por el derrame de un agente irritante sobre los globos oculares.

Por ello, desde el Hospital General se activó el protocolo para este tipo de situaciones y se envió un informe al juzgado de guardia de Alicante. Un juzgado acordó una orden de alejamiento para la madre y la Policía Nacional inició una investigación que concluyó con el arresto de la progenitora.

Orden de alejamiento

Desde que se acordó el alejamiento, el menor ha ido experimentando una mejora inmediata progresiva de las lesiones oculares y hasta hace unos días ha estado ingresado en el centro hospitalario.

La madre del pequeño no prestó declaración en dependencias policiales tras su arresto en Alicante y los informes médicos señalan que el pequeño habría perdido totalmente la visión, como su hermana, si hubiera seguido recibiendo el líquido irritante que presuntamente le echaba su madre en los globos oculares.