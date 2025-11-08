SUCESO
La Policía investiga en Madrid la muerte violenta de un hombre con traumatismo craneoencefálico
El SUMMA 112 confirma el deceso mientras que la Policía Nacional investiga las circunstancias del suceso
Gloria Barrios
Un hombre ha fallecido este sábado enla lcoalidad madrileña de Parla tras sufrir un traumatismo craneoencefálico severo. Los equipos del SUMMA 112 confirmaron la muerte en el lugar, en la calle Purísima Concepción, sin que se haya precisado por el momento más información sobre la identidad de la víctima. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. En el operativo intervino también la Policía Local de Parla.
A la espera de la evolución de lo sucedido, no han trascendido detalles sobre posibles detenciones ni sobre el origen del traumatismo. Fuentes policiales consultadas señalan que se trabaja con todas las hipótesis y que se han recabado indicios en la zona para su análisis.
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- El Vito', líder de un clan de Son Banya, recibe una paliza en la cárcel
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
- El aeropuerto de Palma interrumpe el tráfico aéreo una hora y media por la exhibición de cazas de combates supersónicos sobre Mallorca
- Open House Palma abrirá Son Busquets, la residencia de las Hermanitas de los Pobres y el antiguo bar Casablanca
- Aemet alerta de un frente intenso con lluvias y viento este sábado en Baleares
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller