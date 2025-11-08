Maltrato animal
Investigan a un hombre por tener a 14 perros enfermos y desnutridos en una perrera particular de Huesca
La Guardia Civil encontró a los animales el pasado día 3 de noviembre en un estado deplorable e investiga al dueño por maltrato animal
EFE
La Guardia Civil investiga a un hombre de 50 años, vecino de la comarca oscense del Somontano, por tener en un estado deplorable, sucios, desnutridos y enfermos, a 14 perros en una finca de su propiedad.
La Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de Huesca detectó el pasado 3 de noviembre, mientras realizaba inspecciones, una perrera particular situada en la comarca del Somontano en la que encontraron catorce perros adultos de ambos sexos y diversas razas en un estado deplorable.
Carecían de cartillas sanitarias, microchips y vacunas obligatorias y tenían síntomas de desnutrición e incluso uno de ellos presentaba signos evidentes de padecer leishmaniosis avanzada y ni siquiera podía sostenerse, explican desde la Guardia Civil.
En las instalaciones no había zonas de cuarentena ni recintos adecuados para poder evitar las agresiones entre los perros y se acumulaban una gran cantidad de heces. A los animales les faltaba agua y comida.
Por ello, el dueño de los perros fue investigado como supuesto autor de un delito de maltrato animal.
Los animales quedaron a su cargo, con la obligación de prestarles los cuidados adecuados para su bienestar y de solventar las deficiencias de las instalaciones, que serán verificadas periódicamente por los agentes del PACPRONA.
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- El Vito', líder de un clan de Son Banya, recibe una paliza en la cárcel
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Emergencias pide máxima precaución ante la nueva borrasca prevista el sábado
- El aeropuerto de Palma interrumpe el tráfico aéreo una hora y media por la exhibición de cazas de combates supersónicos sobre Mallorca
- Open House Palma abrirá Son Busquets, la residencia de las Hermanitas de los Pobres y el antiguo bar Casablanca
- Aemet alerta de un frente intenso con lluvias y viento este sábado en Baleares
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller