En Barajas
La Policía investiga la muerte violenta de un hombre con heridas en la cabeza en Madrid
Un viandante alertó a los servicios de emergencia tras encontrar el cuerpo de un varón tendido en la calle, que no mostraba signos de vida
EP
Agentes de la Policía Nacional investigan la muerte violenta de un hombre cuyo cadáver fue hallado en la vía pública del distrito madrileño de Barajas con heridas incisas en la cabeza.
Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los hechos ocurrieron en torno a las 9.15 horas del jueves, cuando un viandante alertó a los servicios de emergencia tras encontrar el cuerpo de un varón tendido en la calle. A su llegada, los agentes comprobaron que el hombre tenía heridas incisas en la cabeza y no mostraba signos de vida.
Hasta el lugar se trasladaron especialistas del grupo de Delitos Violentos (DEVI) de la Policía Científica y agentes del Grupo V de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
- Así ha quedado el edificio Mediterráneo del Paseo Marítimo tras la eliminación completa del histórico puente de 1958
- El Vito', líder de un clan de Son Banya, recibe una paliza en la cárcel
- La garrafal falta de ortografía sobre la “lluvia” en una señal electrónica de la carretera de Sóller
- El radar de la Vía Cintura de Palma ya está operativo: está multando desde esta fecha
- Una turbonada sorprende a Mallorca a primera hora de la mañana: qué es y por qué se forma este fenómeno meteorológico
- Hornos de Mallorca deciden cerrar los domingos: “Este oficio es sacrificado, necesitamos conciliar”
- Los centros públicos de FP no encuentran empresas para las prácticas mientras la red privada y concertada no para de crecer
- Tormenta en Mallorca: Caídas de árboles, inundaciones y desplome de la cúpula del hospital de Son Verí