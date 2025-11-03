Investigación
Aparece el cadáver de un joven de 27 años en una empresa de gestión de residuos en Alicante
La víctima estaba entre cartones recogidos en contenedores y la Policía Nacional baraja que se trata de una muerte accidental
Un operario de una empresa de gestión de residuos de Alicante descubrió el pasado viernes el cadáver de un joven mientras manipulaba cartones y papeles recogidos por un camión de los contenedores de reciclaje.
La víctima es un joven marroquí de 27 años al que le consta un arresto por estancia irregular en España y la hipótesis inicial que baraja la Policía Nacional es que se trata de una muerte accidental.
Lesiones en la cabeza
El cadáver del fallecido presentaba lesiones en la cabeza, pero la autopsia ha concluido que pueden ser heridas causadas por la maquinaria empleada en la recogida y reciclaje de los residuos.
Los hechos sucedieron el pasado viernes a última hora de la mañana, cuando la Policía Nacional recibió una llamada de una empresa de gestión de residuos de Alicante donde habían encontrado el cadáver de una persona entre los cartones destinados al reciclaje.
Al lugar acudieron efectivos del Grupo de Delincuencia Violenta de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante y agentes de la Brigada Provincial de Policía Científica.
En el examen inicial del cuerpo no se apreciaron heridas de arma blanca o de fuego, ni otras lesiones que apuntaran a una muerte de etiología homicida. Sí presentaba graves lesiones en la cabeza, pero se barajó que podrían haber sido causadas por la maquinaria del camión que recoge el cartón y el papel de los contenedores de reciclajes.
La investigación policial baraja una muerte accidental, aunque no se ha podido determinar si el joven estaba durmiendo dentro del contenedor cuando pasó el camión de recogida y no tuvo tiempo de pedir ayuda, o bien tuvo algún problema de salud previo.
En noviembre del pasado año, un joven de 22 años que se había quedado dormido dentro de un contenedor de papel salvó la vida gracias al conductor del camión, que se dio cuenta de su presencia y paró a tiempo la máquina de prensado.
