Investigación
Embisten y tirotean en Madrid a un coche desde otros vehículos para secuestrar al conductor
Varios sospechosos sacaron a la fuerza a un hombre del vehículo atacado antes de huir a toda velocidad
R.S.
Madrid
Sobre las 21:00 horas de este viernes, varios vecinos del distrito madrileño de Carabanchel alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar detonaciones y un fuerte choque entre varios vehículos en la calle Antonio López, informa Telemadrid.
Al llegar al lugar, la Policía Nacional encontró un coche abandonado con varios impactos de bala. De acuerdo con las primeras hipótesis, el vehículo habría sido interceptado por otros coches, cuyos ocupantes sacaron a la fuerza al conductor antes de huir a toda velocidad.
Los agentes mantienen abierta la investigación para determinar las causas del suceso y localizar a los implicados.
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Educación abre un protocolo urgente tras una denuncia pública de bullying en un instituto de Palma
- Encuentran el cuerpo sin vida del empresario desaparecido en Palma
- Acusan a un exjefe de Son Espases de provocar la muerte del exalcalde sa Pobla
- Mallorca, en alerta naranja: estas son las zonas donde más lloverá, según la Aemet
- Detenido un empleado de una residencia de la tercera edad de Campos por abusar sexualmente de cuatro compañeras y una interna
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- Fernando Simón: 'Habrá otra pandemia: no podemos permitir que tenga el mismo impacto que la del covid