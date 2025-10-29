La Fiscalía investiga el presunto abuso sexual que sufrió una niña de 6 años en un colegio de Vitoria a manos de dos compañeras de 12

Tras una denuncia en los juzgados, la Fiscalía de Menores de Álava investiga la presunta agresión sexual que sufrió una niña de seis años a manos de dos compañeras de colegio, de 12 años, en un centro público de Vitoria. Según informa el diario 'El Correo', los hechos ocurrieron entre finales de septiembre y principios de octubre durante los recreos. Las agresoras, presuntamente, aprovechaban ese tiempo para encerrar a la niña en los baños y, sin testigos, someterla a vejaciones.

'El Correo' explica que las supuestas agresiones desencadenaron un impacto inmediato en la víctima, que tuvo un repentino cambio de carácter y se convirtió en una niña retraída, negándose a ir al colegio. La madre descubrió heridas en la zona genital y acudió a los servicios sanitarios, que activaron el protocolo por agresión sexual.

Al tratarse de menores, fuentes del Departamento Vasco de Educación han trasladado a la prensa la imposibilidad de ofrecer más datos y han pedido tiempo para que la fiscalía y el resto de autoridades judiciales lleven a cabo las comprobaciones e investigaciones necesarias para aclarar los hechos. En todo caso, las dos niñas de 12 años no estarían bajo la jurisdicción penal dado que la edad penal son los 14 años.