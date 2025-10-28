INVESTIGACIÓN
Muere una joven en un piso de estudiantes en Granada pese a los intentos de reanimación
De momento se ha activado el protocolo judicial y será la autopsia la que determine las causas de la muerte
EFE
Una joven de unos veinte años ha fallecido este lunes en un piso de estudiantes de Granada pese a los intentos de reanimación de agentes de la Policía para ayudar a la chica, que habría pasado por un hospital horas antes del sucesos.
Según han informado a EFE fuentes del servicio de emergencias 112 de Andalucía, el suceso ha tenido lugar sobre las 9.45 horas de este lunes, momento en el que han recibido una petición de ayuda por parte de las compañeras de piso de esta universitaria.
Según las mismas fuente, hasta el piso de estudiantes se han desplazado agentes de la Policía Nacional y la Policía Local que le han practicado maniobras de reanimación hasta la llegada de los servicios sanitarios.
Personal del 061 también le ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito y solo han podido certificar su muerte.
De momento se ha activado el protocolo judicial y será la autopsia la que determine las causas de la muerte.
Según ha adelantado el periódico Granada Digital, la fallecida habría estado este mismo lunes en el servicio de urgencias de un hospital de la capital desde el que había vuelto a casa, donde habría empeorado hasta morir.
