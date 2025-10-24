Lucha antidroga
Persecución de película en alta mar: una patrullera 'viguesa' de la Guardia Civil caza una narcolancha con 1.700 kilos de hachís
PI STUDIO
La interceptación se realizó cuando los guardias civiles que operan en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación al oeste de la costa de Chipiona que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la costa. Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga se alertó a dos patrulleras y un helicóptero de la Guardia Civil, que de manera conjunta comenzaron el seguimiento de la embarcación sospechosa. Una vez avistado desde el helicóptero se constató que transportaba fardos de arpillera y petacas de combustible.
Tras las primeras maniobras realizadas por las embarcaciones de la Guardia Civil -entre ellas, la Río Flumen, fabricada por el astillero Aister- para interceptarla, la narcolancha emprendió la huida apoyada por otras dos lanchas semirrígidas de alta velocidad con el propósito de entorpecer la labor policial e impedir la interceptación.
Gracias a las maniobras combinadas de la Guardia Civil tanto desde el agua como desde el aire, se interceptó la embarcación de alta velocidad, de 14 metros de eslora y 4 motores de 350cv, que transportaba 1.700 kg de hachís y se detuvo a sus cuatro tripulantes.
- Ocho de cada diez técnicos no pueden conducir las nuevas ambulancias que ha comprado el Govern en Baleares
- El desarrollo urbanístico de Son Güells prevé edificios de hasta doce plantas de altura
- La directora del colegio de Palma donde se ha presentado un exalumno con un cuchillo: 'Fue un estudiante modélico
- Confinan a estudiantes en las aulas al irrumpir un exalumno armado con un cuchillo en un colegio de La Soledat
- Júlia Ojeda, vicepresidenta d'Alhora, tras denunciar un caso de discriminación lingüística en Palma: 'Estamos tan colonizados que tendemos a cambiar el catalán por el castellano automáticamente
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por rachas de viento de 100 kilómetros por hora por la borrasca Benjamín
- El alcalde de Petra admite el error y sanciona a los dos regidores por asistir a un pleno telemático mientras conducían
- El Govern confirma la presencia de la avispa oriental en Mallorca