Investigación
Muere un niño en Vizcaya al caer a la calle desde un quinto piso
Los sanitarios que se han desplazado al lugar, en la localidad de Bermeo, han confirmado el fallecimiento del menor, de unos 5 años
EFE
Bilbao
Un niño ha fallecido este miércoles en la localidad vizcaína de Bermeo al caer desde un balcón de un quinto piso a la calle, según ha informado la Ertzaintza.
El siniestro se ha producido a las tres y media de la tarde en la calle Iparragirre cuando, al parecer, el niño se ha caído desde un quinto piso.
Los sanitarios desplazados al lugar ha confirmado el fallecimiento del niño, de unos 5 años.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
- Azerbaiyán confirma que el hijo de un exministro investigado en Palma por blanqueo se benefició de 29 millones de euros
- Bodegas, fincas, colmados y cooperativas: la lista definitiva para comprar con los bonos de descuento verduras, embutidos, queso y aceite de Mallorca
- Sancionan a un trabajador de Iberia por poner en riesgo a una compañera al maniobrar con un avión en Palma
- Muere un hombre atropellado cuando deambulaba por la autopista del aeropuerto
- Los desahuciados en Son Bordoy se rebelan: “La promotora prometió que nos pagaría 10 años de alquiler y luego nos denunció”
- Vecinos de Cas Català denuncian que la zona prevista para 60 pisos de precio limitado se inunda con media hora de lluvia
- La AEMET rebaja la alerta en parte de Mallorca por la dana 'Alice': estas son las zonas que siguen con aviso naranja