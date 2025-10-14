Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Encuentran un cadáver dentro de un saco en un embalse de Málaga

El hallazgo se ha producido sobre las 11:30 horas en el entorno rural del municipio de Almogía

Casasola, donde ha sido encontrado un saco con un cadáver en su interior.

Casasola, donde ha sido encontrado un saco con un cadáver en su interior. / GREGORIO TORRES

Redacción

Málaga

El cadáver de una persona ha sido hallado este martes dentro de un saco en el pantano de Casasola del municipio de Almogía, en Málaga, según han informado a EFE fuentes de la investigación. El hallazgo se ha producido sobre las 11:30 horas, en una zona de difícil acceso situada en el entorno rural del municipio.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y equipos de emergencias. La Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso y determinar la identidad de la persona fallecida, así como el tiempo que el cuerpo podría llevar en el agua.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el hallazgo, y la investigación continúa abierta bajo secreto para no entorpecer las diligencias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
  2. La Aemet activa la alerta naranja este martes en Mallorca por la dana 'Alice': estas son las horas con más lluvia
  3. Deniegan la pensión vitalicia de viudedad a una mujer que convivió con su pareja 26 años en Palma
  4. El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
  5. Encuentran un cadáver descompuesto en una caseta en la finca de Son Real, en Santa Margalida
  6. Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
  7. Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
  8. Sancionan a un trabajador de Iberia por poner en riesgo a una compañera al maniobrar con un avión en Palma

Binissalem descarta consultar al pueblo sobre la segunda fase del polígono industrial

Binissalem descarta consultar al pueblo sobre la segunda fase del polígono industrial

Plantan 40.000 árboles autóctonos en una finca pública del parque natural del Llevant

Plantan 40.000 árboles autóctonos en una finca pública del parque natural del Llevant

El mallorquín Carlos de los Reyes, tercer expulsado de OT 2025

El mallorquín Carlos de los Reyes, tercer expulsado de OT 2025

Patricia Pardo estalla contra Alejandra Rubio por dejar plantado a 'Vamos a ver': "Ubícate, nos has hecho un feo en toda regla"

Patricia Pardo estalla contra Alejandra Rubio por dejar plantado a 'Vamos a ver': "Ubícate, nos has hecho un feo en toda regla"

Los personajes y la magia de Harry Potter regresan a La Misericòrdia de Palma

Los personajes y la magia de Harry Potter regresan a La Misericòrdia de Palma

Meliá desembarca con su primer hotel en Miami bajo el modelo de 'branded residences'

Meliá desembarca con su primer hotel en Miami bajo el modelo de 'branded residences'

Puccini, "un maestro del thriller antes que Hitchcock o Tarantino", inaugura la 40 Temporada de Ópera del Teatre Principal de Palma con 'Tosca'

Puccini, "un maestro del thriller antes que Hitchcock o Tarantino", inaugura la 40 Temporada de Ópera del Teatre Principal de Palma con 'Tosca'

VÍDEO | Mario Pontiggia, director de escena: “El valor más grande de esta ‘Tosca’ es que es un espectáculo didáctico”

VÍDEO | Mario Pontiggia, director de escena: “El valor más grande de esta ‘Tosca’ es que es un espectáculo didáctico”
Tracking Pixel Contents