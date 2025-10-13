Accidente
Muere un camionero tras volcar sobre una vía férrea en Salamanca y ser arrollado por un tren de mercancías
El personal sanitario confirmó la muerte del conductor, que se salió de la con su vehúculo A-62 a la altura de la localidad de Carrascal de Barregas, en un accidente que no dejó heridos en el tren
EFE
Un hombre de 54 años ha muerto este lunes de madrugada al salirse de la A-62 el camión que conducía, tras lo que el vehículo articulado quedó volcado en medio de una vía férrea y un tren de mercancías chocó contra él y descarriló, a la altura de Carrascal de Barregas (Salamanca).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, el centro de emergencias recibió una llamada a las 3.02 horas mediante la que el comunicante informó de la salida de la vía del camión a la altura del kilómetro 252 de la A-62 en sentido Portugal.
El 112 recibió además el aviso de que posteriormente un tren de mercancías había colisionado con el camión y había descarrilado y que el conductor del camión se encontraba herido e inconsciente, mientras que en el tren no había heridos.
En el lugar del suceso, el personal sanitario confirmó la muerte del conductor del camión, por el que se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos de la Diputación, al Centro Coordinador de Emergencias, Adif y Emergencias Sanitarias.
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- El Club de Mar exhibe su renovación total tras cuatro años y medio de obras y una inversión de 84 millones
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
- La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias
- Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo