Hallan los cadáveres de una pareja de un hombre y una mujer en una vivienda de Málaga

La Guardia Civil investiga las circunstancias de la muerte de un hombre y una mujer cuyos cadáveres fueron hallados este domigo por la tarde en el municipio malagueño de Coín. Según los primeros datos los fallecidos son una pareja de entre 41 y 48 años que vivían en una precaria vivienda ubicada en el paraje conocido como Arroyo de las Piedras, al norte de la localidad y en una zona ya próxima al término municipal de Casarabonela. Las fuentes consultadas aseguran que la pareja, que al parecer es de otro municipio y llevaba poco tiempo viviendo en esa casa, tenía una niña de unos cuatro años de edad, aunque de momento no han podido confirmar si en el momento del hallazgo se encontraba allí.

Los hechos trascendieron minutos antes de las 19.00 horas del domingo, cuando un particular llamó a Emergencias 112 para informar del hallazgo de dos personas sin vida en una infravivienda de una zona rural. Fuentes del centro coordinador han informado de que esta información se trasladó a la Guardia Civil, Policía Local y sanitarios del 061, cuyos efectivos sólo pudieron certificar la muerte de las dos personas. El instituto armado asumió la investigación y activó el protocolo judicial, que comenzó con el levantamiento de los cadáveres y su traslado al Instituto de Medicina Legal para que se les realice la autopsia. El trabajo de los investigadores sobre el terreno parece descartar el fallecimiento por inhalación (humo o gases), aunque serán los forenses los que tengan la última palabra sobre las causas de ambas muertes.

Este hallazgo se produce apenas diez días después de que un hombre de 84 años fuera detenido en Marbella por su presunta vinculación con la muerte de su mujer, de 83, cuyo cuerpo presentaba lesiones por arma blanca. El aviso de un sobrino de la fallecida fue el punto de inicio de la investigación de la Policía Nacional, que poco después confirmó que el homicidio se investigaba como un crimen machista. Ese mismo día, un joven sueco de 23 años murió en el hospital de Marbella como consecuencia de los disparos que recibió en una terraza de Puerto Banús a plena luz del día por un hombre que poco después fue detenido.