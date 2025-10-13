Operación antidroga
Capturada en Ibiza una embarcación con más de 500 kilos de cocaína
Una lancha patrullera de la Guardia Civil siguió a un yate sospechoso cuando éste intentó evadirse y lo hizo encallar en un punto de la costa
Redacción
La Guardia Civil ha capturado en Ibiza un gran alijo de cocaína tras perseguir un yate hasta hacerlo embarrancar en un punto de la costa de Platja d’en Bossa. Los más de 20 fardos que transportaba la embarcación en el momento de la inspección alcanzaban los 521 kilos de droga.
La intervención se produjo durante el pasado sábado, cuando una patrulla observaba desde tierra a una embarcación sospechosa en la zona de Es Porroig, por lo que dieron aviso a Salvamento Maritimo de la Guardia Civil, que procedió a acercarse hasta el lugar con una lancha patrullera. La embarcación que pretendía zafarse de la intervención del cuerpo de seguridad tras intentar embestirla, acabó por encallar en la costa después de una persecución.
Investigación abierta
Después de la detención, los agentes de la Guardia Civil encontraron en el interior del yate una veintena de fardos de cocaína equivalente a 521 kilos. Esta operación podría tratarse de una de las mayores intervenciones de esta sustancia ilícita en los últimos meses en Ibiza. La investigación de estos sucesos que atentan contra la salud pública continúa abierta a cierre de edición.
Suscríbete para seguir leyendo
- Indignación vecinal contra el Ayuntamiento de Palma por urbanizar la histórica finca de Son Puigdorfila Nou
- El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca
- El Club de Mar exhibe su renovación total tras cuatro años y medio de obras y una inversión de 84 millones
- Un fuerte aguacero provoca graves inundaciones en Porto Cristo
- El nuevo Club de Mar abrirá cuatro restaurantes, recuperará la discoteca Mar Salada con un giro diferenciado y estrenará una galería comercial
- Medio centenar de familias reciben una orden de desahucio en Son Bordoy por un proyecto urbanizador
- La dana Alice no da tregua y pone a Mallorca de nuevo en alerta naranja por fuertes lluvias
- Radar de lluvias | Sigue la evolución de la dana Alice en Mallorca en directo