Violencia sexual
Detenido por romper la orden de alejamiento el hombre acusado de violar a su hija en Lleida y que fue puesto en libertad
Un vecino ha alertado de la presencia del individuo en el edificio donde vive la víctima
Redacción
Los Mossos d'Esquadra han detenido este martes por la mañana al hombre de 40 años, arrestado este domingo por presuntamente violar a su hija de 21 en la calle y ante su otro hijo de 8, por haber quebrantado la orden de alejamiento de 200 metros que la magistrada le impuso al dejarle en libertad este lunes.
Según fuentes de Mossos, el sospechoso ha roto esta medida este martes a las 11.00 horas, cuando un ciudadano ha llamado al 112 alertando de la presencia del individuo en el edificio donde vive la víctima.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Consell inicia el proceso de expropiación de la finca del castillo de Alaró
- Palma tramita dos promociones que sumarán más de 3.500 viviendas en Son Güells y Son Puigdorfila Nou
- La Policía Local ya ha identificado al conductor huido del accidente mortal en Palma
- El USS Gerald R. Ford, el mayor portaaviones del mundo, ya está en Palma
- El PP de Baleares quiere que Europa apoye tarifas para residentes ante la presión turística
- Buscan al conductor que se se dio a la fuga tras un accidente mortal cerca de Son Banya, en Palma
- Quedarse en Israel, del postureo a la coherencia
- El nuevo cerramiento de un bar que indigna a los vecinos de Santa Catalina: “Esto va a más”